-Kadın taraftar Terim'den şikayetçi oldu ANTALYA (A.A) - 29.10.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisine ''küfür ettiği''ni iddia eden Antalyaspor taraftarı Mürüvet Karaboğa, Terim hakkında suç duyurusunda bulunarak, 100 bin liralık tazminat davası açtı. Karaboğa'nın avukatı Rasim Demirkan, Fatih Terim'in birçok insan için idol olmuş, saygı duyulan biri olduğunu belirterek, bu tür insanların tavır ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Terim'in Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçının gerilimi anında heyecanını ifade edebileceğini ancak karşıdaki kişiye hakaret etme hakkına sahip olmadığını belirten Demirkan, müvekkilinin yaşadığı olayı şöyle anlattı: ''Fatih Terim, mücadelenin son dakikalarındaki gerilimle hakeme küfür ediyormuş. Müvekkilim de Fatih Terim'in bulunduğu Galatasaray'ın yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribünde arkadaşlarıyla maçı izliyormuş. Bu sırada hakeme küfür eden Terim'e, tribündeki taraftarlar tepki gösteriyor ve o anda bayan olan müvekkilim 'Fatih Hocam, ayıp olmuyor mu?' diyor. Terim ise müvekkilime 'Kapat çeneni'' diyor ve küfrediyor. Daha sonra taraftarlar tepki gösterince de Terim, 'Şikayetçiyim alın bunları' diyor ve bayan müvekkilimi jandarma ekipleri tribünden indiriyorlar.'' Demirkan, tribünde yaşanan olayın ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak ve Yardımcı Antrenör Ümit Davala'nın Mürüvet Karaboğa'nın yanına gelerek, özür dilediklerini kaydetti. Olayla ilgili delillerin toplandığını ve tanıkların da tespit edildiğini belirten Demirkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na olaya ilişkin şikayet dilekçesini verdiklerini söyledi. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 100 bin liralık manevi tazminat talebiyle başvurduğunu belirten Demirkan, şöyle konuştu: ''100 bin liralık tazminat davası açtık. Biz Fatih Hoca'ya ceza aldırmakla mutlu olmayız. Bu davadan da mutlu değiliz. Ancak herkes bulunduğu konuma yakışır davranış sergilemesi gerekiyor. Fatih Hocam küfür etmeyecek, öfkesini kontrol edecek. Etmediği takdirde kim olursa olsun hakim karşısına çıkacaktır. Fatih Hoca'nın bu olaydan sonra üzüldüğüne inanıyorum.'' Avukat Demirkan'ın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği şikayet dilekçede, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadınlar ve 13 yaşından küçük çocukların maçları ücretsiz izlemesi yönünde aldığı karar hatırlatılarak, bu sayede küfür ve şiddetin futbol maçlarından uzaklaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Terim'in maç yayını sırasındaki tutumlarının ekranlara da yansıdığı belirtilen dilekçede, olay anına ilişkin yaşananlar anlatıldı. Avukat Demirkan, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak davalıdan 100 bin lira manevi tazminat alınarak müvekkiline ödenmesi talebinde bulundu.