-Kadın taksi söförleri direksiyona geçecek İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından desteklenen projeyle işsiz kadınların taksi şoförü olarak istihdam edileceği bildirildi. Oda'dan yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamını desteklemek amacıyla başlatılan proje ile işsiz kadınlar taksi şoförü olarak istihdam edilecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından desteklenen ve basta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde uygulanacak projeyle, özel bir eğitimden geçirilen işsiz kadınlar taksi şoförü olarak yetiştirilecek. Proje kapsamında ilk mezunlar, modacıların tasarladığı özel kıyafetlerle İstanbul trafiğine çıkmak için direksiyon başına geçecek. Kadın şoförler 17 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü As Taksi durağında düzenlenen etkinlikle göreve başlayacak. İlk seferde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve Kurumsal Moda tasarımcısı Selda Eruzun'un da hazır bulunacağı bildirildi.