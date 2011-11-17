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Kadın sürücüye hakaretten mahkemelik oldu

Yıldız futbolculardan Emre Belözoğlu, bir kadınla yaşadığı yol kavgasının ardından mahkemelik oldu. 61 yaşındaki kadın, Belözoğlu’nu kendisine hakaret ettiği i

17 Kasım 2011 02:00


T24 - Yıldız futbolculardan Emre Belözoğlu, bir kadınla yaşadığı yol kavgasının ardından mahkemelik oldu. 61 yaşındaki kadın, Belözoğlu’nu kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikâyet etti.


Emre Belözoğlu iddiaya göre özel şoförü Alparslan Akyüz’ün kullandığı 34 EOT 75 plakalı Porsche marka otomobiliyle 5 Kasım Cumartesi günü Kanlıca’ya gitti.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, şoför Akyüz, otomobili Halide Edip Adıvar Caddesi’nde kaldırıma park etti.


Bu sırada kızıyla evinden çıkan Nazlı D. adlı kadın, kaldırımda yürüyememekten şikâyet edince Belözoğlu ile arasında tartışma çıktı.


Emre Belözoğlu otomobiliyle olay yerinden ayrılırken 61 yaşındaki Nazlı D., 155 Polis İmdat Hattı’nı aradı. Daha sonra da Beykoz Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Belözoğlu ile şoförü Akyüz’ün kendisine hakaret ettiğini, tehditler savurduğunu öne sürdü.


Savcılığın soruşturması üzerine ünlü futbocu, şoförü ile birlikte gece yarısı Beykoz Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Belözoğlu, hakaret ve tehdit iddialarını yalanlayarak asıl suçlunun Nazlı D. olduğunu, otomobiline zarar verip çizdiğini iddia etti.


Belözoğlu da şoförüyle birlikte Nazlı D.’den şikâyetçi oldu. Belözoğlu ve şoförü, ifadelerin ardından serbest bırakılırken polis, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.





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