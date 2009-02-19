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Yaşam

Kadın sürücünün mucize kurtuluşu

10 metre yükseklikten apartmanların arasına düşen otomobilin kadın sürücüsü, kazadan şans eseri hafif yaralı kurtuldu.

19 Şubat 2009 02:00

Bursa'da 10 metre yükseklikten apartmanların arasına düşen otomobilin kadın sürücüsü, kazadan şans eseri hafif yaralı kurtuldu.

Semra Bırçak, Beşikçiler Caddesi'nde oturduğu apartmanın önüne park ettiği 16 BFB 07 plakalı otomobiline binerek, hareket etti.

Sürücünün park yerinden çıkmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil yolun altında bulunan apartmanların arasındaki beton zemine düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobil hurda haline gelirken, sürücü, kazayı fark eden vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Alnından hafif yaralanmasına rağmen kazanın şokunu yaşadığı gözlenen Bırçak, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kazayı öğrenen Semra Bırçak'ın kız kardeşi Sevda Bırçak da olay yerine inerek ablasına yardımcı olmaya çalıştı.

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