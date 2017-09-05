kadın sürücünün kullandığı traktör devrildi: 3 yaralı

SUNGURLU(Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde kadın sürücünün kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sungurlu İlçesine bağlı Kızılcakışla Köyünde Sevgi Avşar (47) yönetimindeki 19 SE 399 plakalı traktör, köy çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan Ayşe ve Afire Avkan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Avkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Traktördekilerin tarlada soğan topladıktan sonra eve döndüğü öğrenildi.

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