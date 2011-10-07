-Kadın sürücü sayısı artıyor ANKARA (A.A) - 07.10.2001 - Türkiye'de sürücü belgesi alan kadın sürücü sayısı katlanarak artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2010 yılı sonu itibarıyla toplam 21 milyon 548 bin 381 kişinin sürücü belgesi bulunuyor. Ehliyeti olanların 17 milyon 457 bin 486'ısını erkekler, 4 milyon 90 bin 895'ini kadınlar oluşturuyor. Yıllara göre dağılımların yer aldığı verilere göre, 2001 yılında erkek sürücü sayısının 12 milyon 435 bin 806, kadın sürücü sayısının ise 2 milyon 55 bin 526 olduğu görülüyor. 10 yıl önce erkek sürücülerin toplam sürücülere oranı yüzde 85,8, kadın sürücülerin oranı ise yüzde 14,2 iken, aradan geçen süre içerisinde kadın sürücülerin toplam sürücü sayısına göre oranı 2002'de yüzde 14,6, 2003'te 15, 2004'te yüzde 15,4, 2005'te yüzde 16, 2006'da yüzde 16,3, 2007'de yüzde 16,7, 2008'de yüzde 17,1, 2009'da yüzde 17,5, 2010 yılı sonu itibarıyla yüzde 19'a yükseldi, erkek sürücü sayısı oranı ise yüzde 81'e düştü. Her yıl sürücü belgesi alan kadın sürücü sayısındaki artışın devam ettiği görülüyor. 2001 yılında 2 milyon 55 bin 526 olan kadın sürücü sayısı, bu yılın ağustos ayı itibarıyla 4 milyon 243 bin 965'e yükseldi. Son 5 yıl içerisinde, sürücü belgesi alan kadın sayısı 1 milyon 371 bin 14 olarak belirlenirken, bu sayı toplam kadın sürücü sayısındaki oranının yüzde 30'una denk geliyor. -En az kadın sürücü Şanlıurfa, en fazla Ankara'da bulunuyor- Kadınların toplumsal hayattaki etkinliğinin göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilen kadın sürücü sayısının illerin nüfus oranlarına göre dağılımı da istatistik olarak kayıt altına alınıyor. Sürücü belgesi bulunan kadın en fazla Ankara'da bulunurken, bu ili İzmir ve İstanbul takip ediyor. Şanlıurfa, Ağrı ve Şırnak ise en az kadın sürücünün bulunduğu iller arasında ilk üç sırada yer alıyor.