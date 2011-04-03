Kadın sürücü sayısı 10 yılda 2 kat arttı

T24 -



AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilerden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2001 ile 2010 yılları arasında sürücü belgesi sahibi kişi sayısı her yıl artış gösterdi.





Son yıllarda her alanda kendilerini gösteren kadınlar, direksiyon başında da varlıklarını hissettirdi. 2001 yılında 14 milyon 491 bin 332 sürücü belgesi sahibinin yüzde 14,2'si kadınken, 2005 yılı kayıtlarına göre ehliyet sahibi olan kişi sayısı 16 milyon 958 bin 895'e ve kadın sürücü sayısı da yüzde 16'ya çıktı.





2010 yılı sonunda ise toplam sürücü sayısı 21 milyon 548 bin 381 olurken, kadınların sayısı da 2001 yılına göre 2 kat artarak 4 milyon 90 bin 895'e ulaştı.





Geçen yılın sonunda trafikteki 17 milyon 457 bin 486 erkek sürücünün oranı yüzde 81'iken kadınların oranı ise yüzde 19 oldu.





''Kadınlar daha bilinçli ve tedbirli"





Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkan Yardımcısı Güler Güvenç, kadınların erkeklere göre daha bilinçli ve tedbirli araba kullandıklarını belirterek, bu durumun emniyet yetkilileri tarafından da trafik kontrolleri sırasında gözlemlendiğini söyledi.





Kentleşme oranı arttıkça trafikteki kadın sayısının da buna göre yükseldiğini ve 10 yılda kadın sürücü sayısının 2 kat arttığını ifade eden Güvenç, buna karşın halen bazı kesimler tarafından ''Araba kullanmak erkek işidir'' algısının olduğunu kaydetti.





Kadınların birçoğunun trafikte tacize uğradığını ve bu nedenle kaza yaptığını anlatan Güvenç, şöyle devam etti:





''Bazı erkek sürücüler yüzünden meydana gelen kazalarda kadınlar ve çocukları ölüyor, yaralanıyor, araçlar ağır hasar görüyor. Bütün bunlar bazı erkek sürücülerin, evde oturmasını istediği kadının, direksiyon başında onunla aynı konumda olmasına tahammül edemeyip, adeta çıldırıp kadın sürücülere inanılmaz trafik tacizleri uygulamalarından meydana geliyor.''





Güvenç, dernek olarak 2008 yılında bir anket yaptırdıklarını hatırlatarak, ''Kadın sürücü olarak kent içerisinde veya şehirlerarası yollarda gece ve gündüz trafikte arkadan gelen veya yanda bulunan erkek sürücülerden sözle, elle, sinyal ile korna çalarak tacize uğruyor musunuz?'' sorusuna ankete katılan 732 kadın sürücünün tacize uğradıklarını beyan ettiklerini bildirdi.





Güvenç, bazı ülkelerde kadını trafikte koruyan özel yasaların olduğunu belirterek, kadına trafikte yapılan tacize cezaların artırılmasını istedi.



