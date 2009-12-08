Kadın sürücü fren yerine gaza basınca...

Manisa'nın Salihli ilçesinde aracını park etmek isteyen bayan sürücü, fren yerine gaza basınca kendi aracıda dahil dört aracın zarar görmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Şüheda Caddesi üzerinde bulunan evinin önüne aracını park etmek isteyen 35 CDA 51 plakalı otomobil sürücüsü Müşerref Sönmez (44), fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basınca önce kaldırımda bulunan 45 LK 038 plakalı araca çarptı, ardından zeytin ağacını altına alarak caddeye geçti.

Otomobil bu sırada cadde de seyir halinde olan Mustafa Dal yönetimindeki 31 NP 212 plakalı araca çarptı. Bayan sürücünün çarpmasıyla savrulan Mustafa Dal idaresindeki araç da karşı kaldırımda park halinde bulunan 45 SF 376 plakalı araca vurdu.

Kazadan yara almadan kurtulan bayan sürücü, olay yerine gelen trafik polisine olayı anlattı.

Kaza sonrası konuşan Mustafa Dal ise caddede arabası ile seyir halinde iken biranda üzerine zeytin ağacının geldiğini gördüğünü, kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.