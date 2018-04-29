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“Kadın spor takımlarına yardım etmek günahtır” dediği iddia edilmişti; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle istifa etti

Çaykur Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Alim atandı

29 Nisan 2018 00:23

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sütlüoğlu konuya ilişkin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 26 Nisan tarihi itibarıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" dedi.

Çaykur Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim atandı.

ÇAYKUR Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu'nun “Kadın spor takımlarına yardım etmek günahtır” açıklamasında bulunduğu iddia edilmişti. Sütlüoğlu, iddiayı yalanlamıştı.

 

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