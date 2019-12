Kadın sinema yazarları en iyi kadın filmini seçti

Bu sene 7-14 Mayıs tarihleri arasında 12'ncisi düzenlenecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Sinema Yazarları Derneği’ne (SİYAD) üye kadın sinema yazarları arasında yaptığı soruşturma sonuçlandı.



“En sevdiğiniz kadın filmi” konulu bu soruşturmada Jane Campion’ın ‘Piyano’ (The Piano, 1933) filmiyle Agnes Varda’nın ‘Beşten Yediye Cleo’su (Cléo de 5 à 7, 1962) ilk sırada yer aldı. Bu filmleri sırasıyla Pedro Almodovar’ın kadınlara hayranlığını dile getirdiği ‘Annem Hakkında Her Şey’i ( Todo sobre mi madre, 1999), Marleen Gorris’in feminist manifestosu ‘Antonia’nın Yazgısı’ (Antonia, 1995) ile Çek sinemasının ilk feminist yönetmeni Vera Chytilova’nın ‘Papatyalar’ (Daisies, 1966) filmleri izledi.



Türkiye’den Atıf Yılmaz filmleri



Alin Taşçıyan, Ayla Kanbur, Banu Bozdemir, Burcu Aykar Şirin, Ceylan Özçelik, Gözde Onaran, Janet Barış, Melis Behlil, Necla Algan, Nihal Bengisu Karaca, Nil Kural, Övgü Gökçe, Selin Gürel, Senem Aytaç, Senem Erdine İşmen, Seray Genç, Yeşim Tabak ve Zeynep Tül Akbal Sualp’ın katıldığı soruşturmada Türkiye sinemasından Atıf Yılmaz, ‘Adı Vasfiye’ (1985) ve ‘Ah Belinda’ (1986) filmleriyle ilk sıralarda yer aldı. Listeye Türkiyeli kadın sinemacılardan Füruzan ve Gülsün Karamustafa’nın birlikte çektiği ‘Benim Sinemalarım’ (1990), Yeşim Ustaoğlu’nun Güneşe Yolculuk’ (1999) ve Pelin Esmer’in ‘Oyun’ adlı filmleri (2005) girdi.



Listenin en eski tarihli filmi, David Lean’in yönettiği ‘Brief Encounter’ (1945), en yakın tarihlisi ise 2008 yapımı Mike Leigh’in ‘Happy Go Lucky’si ile Reha Erdem’in ‘Hayat Var’ filmleri oldu. Listede en çok filmiyle yer alan yönetmen ise Jane Campion’dı.



Seçilen dört film festivalde



Kadın sinema yazarlarının seçtiği filmlerden dördü (‘Annem Hakkında Her Şey’ ‘Beşten Yediye Cleo’, ‘Dalgaları Aşmak’ ve ‘Papatyalar’) 12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde gösterilecek.