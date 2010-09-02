Kadın sığınma evinden bayıltılarak kaçırıldı

T24- Malatya'da kadın sığınma evinde kalan genç kız evi basan ailesi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildikten sonra bir taksiyle kaçırıldı.



Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kadın sığınma evinde kalan bir genç kızın kaçırıldığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.

Malatya Devlet Hastanesi’nde olduğu belirlenen 19 yaşındaki E.B, polise verdiği ifadede, kaldığı kadın sığınma evine gelen S.B, K.B, M.T ve Ö.A'nın kendisine biber gazı sıkarak bir otomobile bindirip kaçırdıklarını, daha sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye getirdiklerini söylediği öğrenildi.

Genç kızın şikayetçi olmadığını belirttiği şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.