T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadın sığınma evinden bayıltılarak kaçırıldı

Malatya'da kadın sığınma evinde kalan genç kız evi basan ailesi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildikten sonra bir taksiyle kaçırıldı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- Malatya'da kadın sığınma evinde kalan genç kız evi basan ailesi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildikten sonra bir taksiyle kaçırıldı.


Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kadın sığınma evinde kalan bir genç kızın kaçırıldığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.

Malatya Devlet Hastanesi’nde olduğu belirlenen 19 yaşındaki E.B, polise verdiği ifadede, kaldığı kadın sığınma evine gelen S.B, K.B, M.T ve Ö.A'nın kendisine biber gazı sıkarak bir otomobile bindirip kaçırdıklarını, daha sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye getirdiklerini söylediği öğrenildi.

Genç kızın şikayetçi olmadığını belirttiği şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24