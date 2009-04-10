Kadın sığınma evinde cinayet

Konya'da genç bir kızı misafir olduğu sığınma evinden zorla kaçırmak isteyen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu vurulan, olayla alakası olmayan 2 çocuk annesi bir kadın hayatını kaybetti.



Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Saray Mahallesi'nde bulunan Kadın Sığınma Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde silahla yaralanmış İbrahim D. ve 4 kişinin bulunduğu otomobil Kadın Sığınma Evi'nin bahçesine girdi. Otomobilden inen bir şüpheli, sığınma evine bir gün önce gelen ve Rafiye A'nın yanında misafir kalan Yasemin isimli kıza, "Senin yüzünden bu çocuk yaralandı" diye bağırdı. Şüphelilerden birisi o sırada elindeki silahı ateşleyince, mermi bahçede bulunan 57 yaşındaki 2 çocuk annesi Halime Mutlu'nun kalbine isabet etti. Bir kişiyi vurduklarının farkına varan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, kaçarken otomobilde bulunan yaralı arkadaşları İbrahim D'yi Başkent Hastanesi önüne bıraktılar.



Öte yandan, silahla vurulan Halime Mutlu ambulansla Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken kalbi durdu. Hastaneye girerken sağlık ekipleri kalp masajı yaparak yaşlı kadını tekrar hayata döndürdü fakat kısa süre sonra tekrar kalbi duran Halime Mutlu hayatını kaybetti.



Sığınma evinde kazara isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Halime Mutlu'nun 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 yıl önce kocasını geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybeden Halime Mutlu'nun maddi imkansızlıklar nedeniyle Selçuklu Belediyesi'ne ait kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Uzun süredir sığınma evinde kalan Mutlu'nun üniversiteyi bitiren bir kızı öğretmen atamalarını beklerken, diğer kızının da bu yıl okulunu bitirerek öğretmen olacağı öğrenildi. Polis, olayın şüphelilerini arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

