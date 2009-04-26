Kadın sığınma evi mahalleliyi ayaklandırdı

Antalya’da mahallelerine kadın sığınma evi yapılması kararına tepki gösteren çevre sakinleri, ‘bu yerde kalacak kadınlara kötü gözle bakılacak’ diyerek Antalya Valiliği'ne dilekçeyle başvurup, başka yere yapılmasını istedi.



Antalya'nın kenar semtlerinden Yükseliş Mahallesi'nin 2121 Sokağı'nda bulunan yaklaşık 2 dönümlük arsa, imar planında sosyal hizmet alanı olarak ayrıldı. Temel için kazılan yere, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun desteğiyle İçişleri Bakanlığı ve belediyelerin ortak çalışmasıyla Türkiye'de kurulacak 8 kadın sığınma evinden birinin yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri ayaklandı. Önce imza toplayan mahalle sakinleri, ardından kadın sığınma evinin yapılmasını neden istemediklerini de açıkladıkları dilekçeyi Antalya Valiliği'ne ‘mahalle sakinleri’ imzasıyla gönderdi.



Sığınma evinin gözden uzak yerlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Muhtar Memduh Aydıncan, en çok ihtiyaç duydukları sağlık ocağının ise 3 kilometre uzakta Ulus Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Asıl ihtiyaçları olan sağlığa yatırıma öncelik verilmesini istediklerini söyleyen Muhtar Aydıncan, etrafı çocuklu ailelerin kaldığı apartmanlarla çevrili sığınma evinin huzursuzluğa yol açacağını kaydetti.



‘Huzurevi yapılsın’



Mahalle sakinleri, gece yarısı buraya sığınan hayat kadınlarını pazarlayan kişilerin ve dostlarının gelmesinden korktuklarını belirtirken, kadınlar da mahalleye sığınmaevi yerine huzurevi yapılmasını istedi.



Temeli kazılan inşaat önünde toplanıp dilekçelerini gösteren mahalleli, huzurevi yapılırsa yaşlılara kendi anne ve babalarıymış gibi ilgi göstereceklerine söz verdi.



‘Kadınlara kötü gözle bakılabilir’



‘Yükseliş Mahallesi Sakinleri’ imzasıyla Antalya Valiliği'ne teslim edilen dilekçe ise şöyle:

“Bizler Dokuma Yükseliş Mahallesi sakinleriyiz. Mahallemize kadın sığınma evi yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Mahallemiz gelişmiş semtler gibi olmayıp Anadolu örf adet ve geleneklerine bağlı böyle bir yerin yapılmasına anlayış göstermemektedirler. Neden olarak insanlarımızın bu yerde kalacak kadınlara kötü gözle bakacak olması ve ileride telafisi mümkün olmayan hadiseler olacağından korkmaktayız. Bu gibi yerlerin şehrin daha kozmopolitleşmiş yerlerinde olmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Ancak mahallemizde sağlık ocağı bulunmamaktadır. Halkımız böyle bir eksiğimiz varken bu tür bir sosyal hizmetin mahallemizde erken olacağı düşüncesiyle bizler şimdilik böyle bir yerin mahallemizde olmasını istemiyoruz.”

