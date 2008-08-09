Kadın sert, erkek klasik

Kadınlar, trençkot stili paltolar, "V yaka" elbiselerle boy gösterirken erkekler takım elbiseye geri dönecek. Bu yıl sonbahar-kış modasında, sert renkler ve hatlar söz sahibi olacak. Ama modanın baş takipçisi kadınlar yine de feminen kimliğini koruyacak. Son dönemde metroseksüellikten (bakımlı), retroseksüelliğe (klasik, eski yalınlık) geri dönen erkekler içinse doğal ve sade duruşu yücelten bir akım söz konusu.



Kadın giyimde bu yıl palto ve elbiseler, sonbahar ve kışın favorisi olarak karşımıza çıkacak. Trençkot stili kemer bağlanan paltolar oldukça gözde. Elbiselerde ise genellikle "V yakalar" hâkim. Süveter ve çizmeyle kombine edilebilecek diz ve diz altı boyu elbiseler, vücut hatlarını ortaya çıkarırken hareket özgürlüğüne de imkân tanıyacak. Yine daracık pantolon taytlar, bol kesimli üstler, kazak ve süveterler, deri ceket ve aksesuarlar oldukça yaygın diğer modeller olarak göze çarpacak.



Kırışık efektli kadife ceketler, düğme gibi önemli detaylarda askeri tarzlar, üzerine süveter, yelek ve örgü hırka giyilen yaka ve kol manşetleri fırfırlı ipek ve saten bluzlar, ekose desenli mini etekler, bu yıl her an gözümüzün önünde olacak. Kışın ağırlığını hissettirecek renkler ise gri ve siyah. Özellikle taytların siyahı, kazak ve süveterlerin de grisi makbul. Üniforma stilleri, gerek ana parça, gerekse detaylarda göze çarpacak. Leopar desen ise yine oldukça gözde.



Çizme kalın topuklu



Erkekte takım elbiseler yine vücuda oturuyor ancak kalıplar rahat. Kullanılan malzemeler minimuma indirilerek büyük bir hafiflik sağlanıyor. Omuz çizgileri hayli yumuşak. Parliament mavisi, gri, lacivert ve kahve tonlarının öne çıktığı takımlarda, ağırlıklı olarak pamuk-pamuk kaşmir karışımı, deri ve yünlü kumaşlar öne çıkıyor. Kravatlar ise düz renk.



Ayakkabıda kışın vazgeçilmezi çizmeler çoğunlukla kalın, yüksek topuklu ve yuvarlak burunlu. Babet tür yine moda. Bununla birlikte önceki yılların hâkim modası sivri burun ve ince topuklu çizmeleri de görmek mümkün olacak. Yarım kovboy çizmeleri de pantolon ve elbise ile kombine edilebilecek. Leopar desenli ayakkabı ve çizmeler, sezonun göz alıcı parçalarından biri olacak. Fiyonksuz ayakkabı ise neredeyse yok.



Çanta leopar desenli



Jean'de bu kış renkler koyulaşıyor. Lacivert ve siyah modeller yaygın. Dar kesim ve düşük bel modası varlığını yine hissettiriyor. Ancak bellerin yükselmeye başladığı modeller de görülecek.

Sezon takıları, altın, gümüş ve metal olsun, bol taşlı ve gösterişli. Leopar ve kaplan desen ise ayakkabılarda olduğu gibi çantalarda da hayli gözde olacak.

Sezon renkleri gri ve siyah



Kadın giyimde sezonun ilk beşi



* Trençkot stili palto

* V yakalı diz ya da diz altı elbise

* Siyah tayt

* Devasa çanta

* Kalın topuklu, yuvarlak burunlu uzun çizme





Erkek giyimde sezonun ilk beşi



* Dar pantolon

* Yüksek bilekli ayakkabılar

* Kadife ya da deri ceket

* Beyaz gömlek

* Triko kazak





Detaylarda ilk beş



* Yarasa kollar

* Beli bağcıklı elbiseler

* Taşlı, zincirli kemerler

* Fiyonklu ayakkabılar

* Leopar desenli saraciye ürünleri





(Referans Gazetesi)