Kadın savcı ve kızı sır oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan tatil için Antalya’nın Alanya ilçesine gelen savcı Lilia Terwiska ve kızı Betya’dan ailesi bir haftadır haber alamıyor.



Sofya’da yaşayan 51 yaşındaki Lilia Terwiska, 17 yaşındaki kızı Betya Terwiska’yı da yanına alarak, İzmir’de yaşayan ve aynı zamanda Bulgaristan’da yayımlanan ’Monitor’ adlı gazetenin muhabiri olarak görev yapan büyük kızı Alexandra Terwiska’nın yanına geldi. Bir süre İzmir’de kalan Lilia Terwiska, 14 Ağustos’ta kızı Betya ile Antalya’nın Alanya İlçesi’ne tatile gitti.



Alexandra Terwiska, annesi ve kızkardeşini Alanya’ya yolcu ettiğini, ilçeye ulaştıklarını bildirdikten sonra kendilerinden bir daha haber alamadığını belirterek, İzmir’de polise başvurdu. Annesi ve kızkardeşinin hayatından endişe duyduğunu belirten Alexandra, annesinin cep telefonuna da ulaşılamadığını kaydetti. Polis şimdi Bulgar savcı ile kızını arıyor.

