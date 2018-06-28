Kadın sanatçıların eserleri, erkeklerin yarı fiyatına satılıyor!

Yasalar önünde kadın ve erkeğin eşitliği çok uzun zamandır kabul edilse de sanat dünyasında kadınların emeği hâlâ hak ettiğinin altında değer görüyor. University of Luxembourg’un 1,5 milyon açık artırmanın verileri üzerinden yaptığı çalışma, eserlerin fiyatlarında sanatçının cinsiyetinin ciddi bir fark yarattığını ortaya koydu.

Luxembourg School of Finance’den Prof. Roman Kräusslliderliğinde gerçekleşen analize göre, fiyatlandırmayı yapan sanal zeka bile olsa kadınların imza attığı sanat eserlerine erkeklerinkilere oranla yüzde 47.6 daha az değer biçiliyor.

Sanat Atak'ta yer alan habere göre, günümüzde pek çok endüstride kadınlar ayrımcılığa uğruyor. Büyük şirketlerin çok azında kadınlar en üst düzey yöneticiler arasına girebiliyor. Kräussl, sonuçları genelin sanata yansıması olarak kabul edilmesi gerektiğini söylerken, bu sonuçların arkasındaki diğer sebebinse sanat eserlerini daha çok erkeklerin satın alması gösteriliyor.

Hyperallergic’teki habere göre araştırma için 1970 ila 2013 yılları arasında gerçekleşen 1.5 milyon açık artırmanın sonuçlarına bakıldı. 62 bin 665 sanatçının eserleri arasında yapılan hesaplamaya göre erkek sanatçıların işleri ortalama 48 bin 212 dolara satılırken, kadın sanatçıların işlerinde ortalama fiyat 25 bin 262 dolar oldu.

Blockbuster’lar dahil edilmediğinde de tablo pek değişmiyor

Analizin sonuçlarına ünlü ressamların çoğunun erkek olmasının etki etmiş olabileceği düşünülerek, “blockbuster” eserler ve sanatçılar araştırmadan çıkarıldığında tablo kadınlar lehinde biraz yumuşasa da ayrımcılık baki kaldı. Kadınların eserlerinin yine de erkeklerden yüzde 28.8 oranında daha ucuza satıldığı görüldü.