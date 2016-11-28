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Kültür-Sanat

Kadın sanatçılara "Göğüs çatallarınız görünmesin" diyen müdür 'vekaleten' terfi etti

10 yıl önce "Bir mini etek giyip donunun görünmesi hiç de uygun bir davranış değil" açıklaması yapmıştı

28 Kasım 2016 15:46

DOB’nin orkestradaki kadın sanatçılarına 10 yıl önce "Göğüs çatalları görünmesin" uyarısını yapan orkestra müdürü, vekaleten genel müdür yardımcılığına atandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Devlet Opera ve Balesi’nin (DOB) orkestra bölümündeki kadın sanatçılara, bundan 10 yıl önce "göğüs çatalları görünmeyecek kıyafetler giyilmesi" konusunda uyarıda bulunan dönemin DOB Orkestra Müdürü, viyolonsel sanatçısı Arzu Sugüneş, vekâleten genel müdür yardımcılığı görevine atandı.

DOB Genel Müdürü Selman Ada tarafından vekâleten genel müdür yardımcılığı görevine atanan Sugüneş, 10 yıl önce genel müdürlük binası içindeki panolara “sanatçıların dekolte kıyafet giymemeleri konusunda” bir uyarı yazısı yazmıştı. Sugüneş’e tepkiler artınca, Sugüneş o dönem bir gazeteye, konuyla ilgili, “Göğsünün çatalı gözüken elbise giyiyorlar, hiç hoş olmayan görünüm sergiliyorlar. Kurumda askılı giyiliyor, bunlara karşı olamayız, tutucu değiliz, ama abartıya da kaçmamalıyız. Orkestramızdaki bayanlar kendilerini teşhir edecek şekilde dekolte giyiniyorlar. Bir mini etek giyip donunun görünmesi hiç de uygun bir davranış değil” açıklamasında bulunmuştu.

Dönemin DOB Genel Müdürü Meriç Sümen de “Arkadaşlarım alınmışlar, herhalde yanlış düşünmüşler. Kimse burada hiç kimseye ‘şunu giy, bunu giy’ demez” diyerek, Sugüneş’in istifa ettiğini duyurmuştu. Dönemin DOB Genel Müdürlüğü Orkestrası Teknik Kurul Temsilcisi Mustafa Alpaslan ise o dönem “dekolte uyarısıyla” ilgili gelişmelerden sanatçılar olarak büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu orkestradaki sanatçılar nasıl giyineceklerini çok iyi bilirler. Ancak, Arzu Hanım da çok üzüldüğünü dile getirerek bizlerden özür diledi” diye konuşmuştu.

Bakan onay verdi

DOB Genel Müdürü Selman Ada, 15 Kasım tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya, “Genel Müdürlüğümüzde boş bulunan 1. derece +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ankara DOB Müdürlüğü orkestra sanatçısı Arzu Gürerk Sugüneş’in 1309 sayılı Kanun’un 5-b maddesi uyarınca vekâleten atanması düşünülmektedir, olurlarınıza arz ederim” yazısını yazdı. Bakan Avcı ise görevlendirmeye onay vererek boşalan genel müdür yardımcılığı görevine vekâleten Sugüneş’i getirdi. Boşta bulunan diğer genel müdür yardımcılığına da vekâleten bariton solist sanatçı Serkan Kocadere getirildi.

 

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