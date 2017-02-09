Kadın sanatçılar, kadına yönelik şiddete karşı 'İki Soluk Arasında Dayanışma' sergisinde buluşuyor

Mor Çatı tarafından düzenlenen ve kadın sanatçıların eserlerinden oluşan ‘İki Soluk Arasında Dayanışma’ adlı sergi 24 Şubat’ta açılacak. Sergide satılacak olan eserlerin geliri Mor Çatı’da ihtiyacı olan kadınlar için kullanılacak.

Mor Çatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yaklaşırken kadın sanatçıları bir araya getirerek bir dayanışma ağı ördü.

Küratör ve sanatçı Arzu Yayıntaş’ın desteğiyle, Mor Çatı tarafından tarafından dayanışma için yapılan çağrıya 30 sanatçıdan yanıt geldi.

Sanatçılardan bazıları Mor Çatı yararına orijinal işini bağışlarken bazısı da kartpostal satışı için eserinin kullanım hakkını verdi.

Daha önce de farklı projeler için kadın sanatçı, illüstratör ve tasarımcılarla işbirliği yapan Mor Çatı, ilk kez bu kadar büyük bir sanatçı grubuyla ortak bir projede buluşuyor.

Destek veren sanatçılar

Mor Çatı’ya destek olan sanatçılar; Arzu Yayıntaş, Ayşecan Kurtay, Azra Deniz Okyay, Balca Ergener, Beyza Boynudelik, Çiğdem Yılmaz, Didem Ünlü, Elif Varol Ergen, Ekin Saçlıoğlu, Fulya Çetin, Gözde İlkin, Gülçin Aksoy, Güneş Terkol, H.Berrin Simavlıoğlu, Işıl Güleçyüz, Lara Ögel, Nalan Yırtmaç, Neriman Polat, Nurcan Gündoğan, Özgür Çimen, Özlem Şimşek, Peri Demirbaş, Sevil Tunaboylu, Şafak Şule Kemancı, Tuse Tamer, Ülgen Semerci, Yasemin Özcan, Yeşim Ağaoğlu, Zeyno Pekünlü.

24 Şubat – 24 Mart

Eserlerin sergilenip, satışa sunulacağı ‘İki Soluk Arası Dayanışma’ sergisi 24 Şubat – 24 Mart tarihleri arasında Zapata Moda’da kapılarını açacak.

Sergide, bağışlanan 24 orijinal eserin yanı sıra 20 eser de kartpostal formatında basılıp satışa sunulacak. Kartpostallar sergi sonrasında Mor Çatı ürünleri arasında yer alarak Dayanışma Merkezi’nden satılmaya devam edecek.

Mor Çatı tüm kadınları, şiddetten uzak bir hayat kurmalarına ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olmak için 24 Şubat’ta ‘İki Soluk Arası Dayanışma’ sergisinin 19:00’daki açılışında davet ediyor.

Zapata Moda: Caferağa Mahallesi, Şevki Bey Sokak, No: 31/A, Kadıköy, İstanbul