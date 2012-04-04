'Kadın programları, kadının kadına zulmüdür'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bizzat kadınların sunduğu, hem de seyircilerin istekleri doğrultusunda hazırlandığı iddia edilen ve adına kadın programları denilen bu programları, ben kadının kadına yaptığı en büyük zulüm olarak tanımlıyorum" dedi.

Arınç, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu'nda, Türkiye'deki bazı televizyon prodüksiyonlarında cinsellik, şiddet, ayrımcılık, genel ahlak kurallarına ve toplumun moral değerlerine karşı son derece olumsuz bir dil kullanıldığını kaydetti.

Şiddet ve cinsellik konusunun daha çok kadın üzerinden işlendiğine dikkati çeken Arınç, kullanılan dilde de kadınların bedene indirgendiğini ve sömürüldüğünü ifade etti. Arınç, şöyle konuştu:

"Kadın ya ataerkil roller içine sıkıştırılmakta ya da ihanet eden, yuva yıkan, marjinal bir çerçeveye oturtulmaktadır. Son dönemlerde ekranlarımızı dolduran yerli dizilerin neredeyse tamamında kadınlar içi boşaltılmış, değersizleştirilmiş bir nesneye dönüştürülmüştür. İhanet eden, evlilik dışı ilişkiler kuran, yuva dağıtan, temel değerleri hiçe sayan bir profille anne, hayat arkadaşı, daha ötesi herkes gibi insan olan kadın, bütün bu masum ve kutsal özelliklerinden çoğu kez ayrıştırılmaktadır. Ya da tam tersi, dayak yiyen, zulme uğrayan, taciz edilen, tecavüze uğratılan, aşağılanan bir dille zavallı, acınası bir yaratığa dönüştürülmektedir."

Kadınların TV yapımlarında "pervasızca" kullanıldığından şikayet eden Arınç, şunları söyledi:

"Bu kadın figürü, hemen her türden televizyon yapımının adeta değişmez malzemesi olarak pervasızca kullanılıyor. Ya kadınları hedef alan programlara ne demeli. Bizzat kadınların sunduğu, hem de seyircilerin istekleri doğrultusunda hazırlandığı iddia edilen ve adına kadın programları denilen bu programları, ben kadının kadına yaptığı en büyük bir zulüm olarak tanımlıyorum.

Kullanılan dil, işlenen konular, davet edilen konuklar, marjinal gündemlerle adeta ekranları başında bulunanların ruh sağlığıyla oynanıyor. Bu programların bazılarında, toplumdaki en uç örnekler konu edilmekte, şiddet, gözyaşı ölçüsüzce kullanılmaktadır. Hiçbir eğitici ve öğretici yanı olmayan bu programlarda magazin adı altında mahremiyetin sınırları ihlal edilmekte, genel ahlaka aykırı davranışların maalesef propagandası yapılmaktadır."