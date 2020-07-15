Kadın postacıya icra tebligatı götürdüğü evde saldırı

Manisa'da posta dağıtıcısı Fatma Ağırman, evlerine icra tebligatı götürdüğü H.Ç. ve eşi A.Ç. tarafından hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradığını iddia etti. Ağırman, kendisi darbeden çift hakkında şikâyetçi oldu.

PTT Manisa Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi’nde posta dağıtıcısı olarak görev yapan Fatma Ağırman (34), 11 Temmuz’da saat 12.30 sıralarında Alaybey Mahallesi’nde icra tebligatı götürdüğü evde hem sözlü hem de fiziki saldırıya uğradığını iddia etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Fatma Ağırman, kendisi darbeden H.Ç.ve eşi A.Ç.’den şikâyetçi oldu.

"Merdivenlerden yuvarlandım"

Yaşadığı olayı anlatan Ağırman, hayatında ilk defa bir eve tebligat götürdüğü için darbedildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Alaybey Mahallesi’nde bir eve icra tebligatı götürdüm. Kapıyı çaldım ve tebligat getirdiğimi söyledim. Kapıyı açar açmaz bir kadın beni içeri çekiştirdi ve saçlarımı tutmaya başladı.

"Kadının eşi bir anda içeriden geldi ve bana yumruk attı. Sonra can havliyle kaçmaya çalışırken arkamdan da darbe aldım. Aldığım darbe ile merdivenlerden yuvarlandım.

Sonra “Bana yardım edin” çığlıklarıyla kendimi dışarı attım. Orada bir kıraathaneye sığındım. Ardından polis çağırdılar ve kendilerinden şikayetçi oldum. Hastaneye gidip darp raporu aldım."

Öte yandan Türk Haber-Sen Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa PTT merkez binası önünde bir araya gelerek meslektaşlarına yapılan saldırıya tepki gösterdi.