Kadın polisler okul boyadı

Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve aralarında kadın polislerin de bulunduğu ekipler, kendi imkanlarıyla aldıkları boyalarla Mehmetçik Selen İlköğretim Okulu'nun duvarlarını öğrencilerle birlikte boyadı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Psikolojik Harekat Büro Amirliği ekiplerince temin edilen boyalarla okulun duvarları boyandıktan sonra resimler yapıldı.



Çalışmalara öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra kadın polis memurları da katıldı.



İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı "En Çevreci Okul" yarışması kapsamında okulun bahçesinde çevre düzenlemesi ve resim yaptıklarını ifade eden okul müdürü Kenan Yılmaz, çevre bilinci, yeşili korumayı ve su tasarrufunu konu alan projeler başlatarak çevre timi kurduklarını söyledi.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin getirdikleri boya ve malzemelerle okulun duvarlarının boyanarak resimlerin çizildiğini belirten Yılmaz, "Bize çok büyük yardımda bulundular. Boyalarla duvarlara değişik resimler çiziyoruz. Diğer bir taraftan da güzel bir açık okuma bahçesi yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizi ve velilerimizi yeşil ve çevreyi koruma, suyu tasarruflu kullanma konularında bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.



15 polisin katıldığı çalışmalarda bazı polisler duvarlara resim yaparken, bazıları da öğrencilere balon ve çikolata dağıttı.

