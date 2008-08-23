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Yaşam

Kadın polisler, bomba imha uzmanı olamadı

Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği bomba uzmanlığı sınavına katılan 20 kadından hiçbiri 'psikoteknik testi' geçemedi ve uzmanlık eğitimi almaya hak kazanamad&

23 Ağustos 2008 03:00

400 polis “gönüllü" olarak bomba uzmanı olmak istedi. Testi geçen 25 polis kursa alındı. 20 bayan polis de bomba imha uzmanı olmak istedi ama hiçbiri "psiko-teknik testi" geçemedi.

Emniyet Teşkilatı’nın bomba uzmanı ihtiyacını karşılamak için açılan kursun bazı Emniyet Müdürleri’nce personeline “tebliğ" edilmediği öne sürüldü. Bu nedenle kursa beklenenin çok altında başvuru yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarı Daire Başkanlığı bomba imha uzmanlarına “takviye" yapmak amacıyla kurs açtı. 2007’de açılan kursa merkez ve taşra teşkilatlarından bin 700 polis “gönüllü" olarak başvurdu. Kursa alınan 25 polis bomba uzmanı olarak mezun oldu. Ancak, bu yılki kursa sadece ülke çapından 400 amir ve polis müracaat etti.


30 polis hak kazandı

Bazı İl Emniyet Müdürleri’nin “personel açığını" bahane ederek bomba uzmanı temel eğitim kursunu personeline duyarmadığı iddia edildi. Bomba İmha ve İncelemeleri Şube Müdürlüğü 400 başvuru arasından seçim yapmak zorunda kaldı. Bomba uzmanı temel eğitim kursuna katılmak isteyen polisler üç aşamalı sınava tabi tutuldu.

Ön değerlendirme sınavı, “psikoteknik" test ile mülakatı geçen 5’i yedek 30 aday kursa girmeye hak kazandı. Gölbaşı’ndaki tesislerde 11 hafta süren kursa alınan 25 polis mezun oldu. Bomba uzmanı branşına alınan komiser muavini, komiser ve polis memurları Doğu- Güneydoğu illerine tayin edildi.

20 Bayan polis başvurdu

Bomba uzmanı temel eğitim kursuna şartları uyan 25-27 yaşlarındaki 20 bayan polis de müracaat etti. Ancak, kadın polislerin bomba uzmanı olma hayali gerçekleşemedi. Üç bayan psikologca yapılan psiko-teknik testte başarılı olamayan 20 kadın polis elendi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli bayan psikologlar kadın adaylar için, “Bomba uzmanı olamaz" raporu verdi.


Sadece üç tane var


Genel Müdürlük, 81 il, 18 ilçe, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Koruma Müdürlüğü’nde 310 bomba imha uzmanı görev yapıyor. 310 bomba uzmanından sadece 3’ü kadın. Bayan bomba uzmanları ise Ankara, İzmir ve Hakkari Emniyeti’nde görevli. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’da ise Bomba İmha ve İncelemeleri Şube Müdürlüğü bulunuyor. Diğer 76 ilde ise bomba uzmanları Terörle Mücadele Şubesi bünyesinde görev yapıyor.


3 aşamalı test  

Bomba imha uzmanlığı kursuna girmeye hak kazanacak polisler “Psiko-teknik" testi geçmek zorunda. 1987-2005 yılları arasında bomba uzmanı adaylarına bu testi uygulayan Gazi Hastanesi Psiko-Teknik Laboratuvarı’nda gör evli psikolog Nesrin Berkkam, “Üç aşamalı test sonunda adayların ağırlık puanları toplanıp başarı sıralaması yapılıyor. Bu sıralama kursa alınacak polisleri belirliyor" dedi. Kişilik testi, psikomotor, zihinsel testleri geçenler bomba imha uzmanı olabiliyor

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