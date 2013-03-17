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Yaşam

Kadın polisin talihsiz ölümü

Alanya'da 6. kattaki evinin balkonundan düşen kadın polis memuru, hayatını kaybetti

17 Mart 2013 10:52

Polis memuru Gözde Yılmaz, evinin balkonunda halı çırptığı sırada korkuluğun kırılması sonucu 6. kattan düştü. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Cumhuriyet Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Gözde Yılmaz (35), Tosmur beldesi Dimçayı mevkisindeki Beyaz Saray Apartmanı'nın 6'ncı katındaki evinin balkonundan halı çırptığı sırada, korkulukların kırılması sonucu toprak zemine düştü.

İki çocuğunu parka götürmek üzere apartmandan çıkarken eşinin düşüşünü gören Talat Yılmaz, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, hayatını kaybetti.

Olayın ardından Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Çetinkaya hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Gözde Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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