Kadın polis, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Beykoz'da Esra Adile Seyfi adlı polis memuru, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Esra Adile Seyfi (23), iş çıkışı Paşabahçe Su Ürünleri otobüs durağında beklediği sırada, eski erkek arkadaşı Akgül Semih A'nın (33) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı halde Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esra Adile Seyfi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda, Seyfi'nin yanı sıra durakta bekleyen Asiye Yayla adlı bir polis eşi de seken bir merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Zanli emniyette

Zanlı Akgül Semih A, silah seslerini duyarak olay yerine gelen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü İdari Büro'da görevli bir polis memuru tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürülen zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

Zanlının, Esra Adile Seyfi'nin eski erkek arkadaşı olduğu ve tekrar görüşme teklifini geri çeviren Seyfi'yi tehdit etmeye başladığı kaydedildi.

Seyfi'nin savcılığa şikayette bulunması üzerine Akgül Semih A'nın Ankara emniyetince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği ve 'tehdit' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Göreve 2 Haziran'da başlamiş

Olayda hayatını kaybeden Esra Adile Seyfi'nin, polis memurluğuna 2 Haziran'da Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde başladığı öğrenildi.

Zanli akgül semih a'nin ankara'da oturduğu ve elektrik teknisyeni olduğu belirtildi.