Kadın polis: Cinsiyetim yüzünden araç kullanmam yasaklandı

Mardin'in Midyat İlçesi'nde Midyat Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kadına yönelik şiddet ve kadın hakları' konulu seminere konuşmacı olarak katılan polis memuru Gamze Deniz, "bayanız diye ne yapıp edip, bizi büroda çalıştırırlar. Bir sürü yeteneğimiz olmasına rağmen, o yeteneğimizi geliştirip kendimizi daha net ifade edebileceğimiz, hatta başarılı olacağımız alanlara geçmekte çok zorluk çekeriz." dedi

Deniz ayrıca, "Benim bir üst amirim sırf bayan olduğum için araç kullanmamı yasakladı. Ben bununla mücadele etmek için bayağı bir zaman harcadım" dedi.



'Bayanız diye bizi büroda, evrak işinde çalıştırıyorlar'

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nde görevli kadın polis memuru Gamze Deniz de yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete sadece ev kadınlarının uğramadığını söyledi. İkinci planda olan kadının iş yaşamında da zorluklar olduğunu belirten polis memuru Deniz, "En önemli sıkıntımız bayanız diye ne yapıp edip, bizi büroda çalıştırırlar. Evrak işinde çalıştırırlar. Bir sürü yeteneğimiz olmasına rağmen, o yeteneğimizi geliştirip kendimizi daha net ifade edebileceğimiz, hatta başarılı olacağımız alanlara geçmekte çok zorluk çekeriz. Hala bir üst seviyeye çıkmak için ne yazık ki cinsiyet ayrımcılığına maruz kalırız. Birçok yerde bayan müdür, bayan amir görebilirsiniz veya bayan komiser görebilirsiniz ama ne yazık ki hala onlar da cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaktadırlar. Dilerim bu sorunları hep birlikte tüm kadınlar ve bize destek veren beylerle beraber aşarız" diye konuştu.

'Kadın kimliğim nedeniyle hakarete uğradım'

Kadın olmasından dolayı polislik mesleğinde çok büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Gamze Deniz, bir üst amiri tarafından bayan olduğu için araç kullanmasının yasaklandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Benim başıma şöyle bir olay geldi. Benim bir üst amirim sırf bayan olduğum için araç kullanmamı yasakladı. Ben bununla mücadele etmek için bayağı bir zaman harcadım. Hatta bir an istifa etmeyi bile düşündüm, çünkü cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldım. Benim cinsiyetime, kadınlık kimliğim nedeniyle hakarete uğradım. Bu benim çok ağrıma gitmişti. Bu yüzden istifa bile etmeyi düşündüm, biraz sonra kendi kendime dedim ki; hayır neden istifa edeyim ki? Bu onun görüşü, bu onun düşüncesi, onun yüzünden ben hayatımı, geleceğimi engellememem gerektiği kanaatine vardım. İşime devam ettim ve araç kullanmaya da devam ettim. Maalesef bu sorunları hala yaşıyoruz, hala da yaşanıyor. İnşallah üstesinden geleceğiz. Yılmak yok, yola devam. Bu dünyada biz de varız. Ben kadın olduğum için de çok mutluyum."