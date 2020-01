Kadın platformları 'İnançer' eyleminde

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Üniversiteli Kadın Kollektifi, Ankara Güven Park'ta, Tuğrul İnançer eyleminde buluştu. Eyleme, boşanmak istediği için öldürülen Gönül Dilekçi’nin ailesi de katıldı."TRT İnançer’i korumak için mi var" diyen platformlar, "Kadın düşmanı programlar yayından kaldırılmalıdır"dedi. Pankartlı eylemlerinde yapılan açıklama şöyle:

Haftalardır gerek TV programlarıyla, gerek gazetelerle, gerekse uygulanan politikalarla yükseltilen kadın düşmanlığına, artık yeter diyoruz!

Biz kadın düşmanlığı yapanları daha önceden de görmüştük. Ancak son zamanlarda duyduklarımız, gördüklerimiz o kadar akıldışı ki, söylenenlerin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz!

Bizim artık kadın düşmanlığına tahammülümüz yok. Kadın düşmanı programlar derhal yayından kaldırılmalıdır. Her fırsatta kadınlara saldıran gazetecileri, TV programcılarını, bakanları, belediye başkanlarını görmek istemiyoruz. Ancak İnançer’in unutmuş olduğu bir şey var anlaşılan. Kürtaj hakkı için her yerde sokağa çıkan, Gezi Direnişi boyunca yine sokakları boş bırakmayan kadınlar, İnançer gibi kadın düşmanlarına karşı da her zaman mücadeleyi sürdürecektir.’