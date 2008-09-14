Kadın pedi tabu olmaktan çıktı

Türkiye’de tabu olmaktan yeni yeni çıkan kadın pedi, ilk kez 30 yıl önce Orkid markasıyla Türk kadınının hayatına girdi. İlk yıllardaki yanlış uygulamalar arasında ’yapışkanlı yüzeyin uçlarını fanilaya tutturup ters kullanmak’ bile görüldü. Bugün 200 milyon dolar pazar büyüklüğüne sahip Türkiye’de 18 milyon kadın hijyenik ped kullanıyor.



Türkiye’de daha çok ’aybaşı’ ve ’âdet’ olarak anılan menstruasyon, kadının günlük yaşamını o kadar çok etkileyen bir periyod ki, bu dönemde suç işleyen kadınlara bazı ülkelerde suç indirimi bile uygulanıyor. Kadının hormon dengesinin altüst olduğu ve en hassas dönemi olarak anılan bu periyotta kullanılan hijyenik kadın pedi pazarı Türkiye’de; rahatlık, kuruluk, esneklik vaadiyle geliştirilen yeni ürünlerle son yıllarda görülmemiş bir rekabete sahne oluyor. Bugün 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ve 9 markanın faaliyet gösterdiği pazarın temeli 30 yıl önce atıldı. Tabu olmaktan yeni yeni çıkan kadın pedi ilk kez Orkid markasıyla Türk kadınının hayatına girdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, kadın pedinin Türkiye’deki serüveni anlatılıyor.



Fanilaya tutturanlar



Hijyenik pedin ilk yıllarında yanlış uygulamalar arasında ’yapışkanlı yüzeyin uçlarını fanilaya tutturup ters kullanmak’ bile var. İç çamaşırına yapışması gereken yapışkanlı yüzey, uçlarından fanilaya tutturulunca ürünün bütün işlevi ortadan kalkmış oluyor. Orkid markasının bağlı olduğu P&G’nin Türkiye Genel Müdürü Saffet Karpat, 30 yıl önce tanıtım güçlüğü çeken Orkid’in bugün P&G’nin en güçlü markalarından biri olduğunu söylüyor.



Reklam saati hâlâ önemli



Uzun yıllar gazete ya da başka bir kâğıda sarılıp satın alınan kadın pedlerinin artık köy bakkallarında bile rahatça satın alındığını belirten Saffet Karpat, "Tabu yıkıldı. Kötü bir şey gibi algılanmıyor. Doğru bir iletişimle tabu yıkılabildi. Kadının en zor, en hassas dönemi. Hijyen, rahatlık çok önemli. Hem teknik hem psikolojik bir ürün. Bu ürünün Türkiye’de reklamlarının hangi saatte çıkacağı bile çok önemli" dedi.



Kadının sadakati yüksek



Hijyenik kadın pedi ürünlerinde müşteri sadakatinin çok yüksek olduğunu belirten Karpat "Kadınların yüzde 60’ı eğer bizim markamızı gittiği satış kanalında bulamazsa başka bir yere gideceğini, yani markanın peşine düşeceğini söylüyor. Zaten artık bir paketin fiyatı bir otobüse binip-inmeye kadar geriledi. Küçük bir dükkânda bile 6 P&G markası varsa biri mutlaka Orkid" dedi.



Krizde bile değiştirmiyor



Saffet Karpat, 2001 yılında yaşanan ağır ekonomik kriz şartlarında yaptıkları aile ziyaretlerinde ilginç olaylarla karşılaştıklarını şöyle aktardı: "Ziyaret ettiğimiz ailelerde kadınlar kullandıkları ped markasını değiştirmediklerini söylüyordu. Bir kadın krizden dolayı kullandığı bütün ürünlerde markaları değiştirdiğini ve daha ucuz olanlara yöneldiğini anlattıktan sonra sadece sigara markasını ve Orkid’i değiştirmediğini anlattı. Şu anda hijyenik kadın pedi pazarında adet olarak yüzde 50, değer olarak yüzde 60 payımız var. Marka bilinirlik oranı yüzde 99."



Asker, ayağını vuran postala bile koyuyor



Kadınların âdet dönemleri için geliştirilen hijyenik pedler Türkiye’de ilginç kullanımlarıyla da dikkat çekiyor:



* Ayaklarını vurmasın diye postalların içine koyan askerler var.



* Taşıdıkları yükün altında yumuşaklık olsun omuzlarına koyan askerler de olmuş.



* Üstün emiciliği sebebiyle araba motorlarında biriken yağların temizlenmesinde kullanılıyor.



* Açık havada, ormanda ilaç sıkılmış kadın pedini kemerine takarak sinek-böcek kovanlar var.



* Çok erken saatlerde yapılan açık hava çekimlerinde kamera merceğinin üzerine konarak, havadaki nemin objektife yansıması önleniyor.



* Sıcak yerlerde kirlenmesin diye erkekler gömlek yakalarının içine günlük pedler yapıştırıyor.



I. Dünya Savaşı’nda hemşireler yara bandajları kullandı



Yüzyıllardır kadınlar adet dönemleri için farklı yöntemler ve ürünler kullanıyor. Firavunlar döneminde Mısırlı kadınlar kanın emilmesi için keten ipliklerinden ve sazlardan oluşturdukları ruloları kullanıyorlardı.



Hipokrat, Yunanlı kadınların pamuk yuvarlayarak top haline getirilmiş iplikleri, Romalı kadınların da balmumlanmış ve yağlanmış ince yün tamponlar kullandığını yazmış.



Tek kullanımlık adet bezleri ilk kez 1886 yılında Amerika’da üretilmiş. Seyrek dokunmuş bir bezle sarılmış pamuktan yapılan bu bezler, büyük bir titizlikle dükkânlarda tezgâhlarının altına saklanarak satılırmış.



Birinci Dünya Savaşı sırasında hemşireler adet günleri için yara bandajları kullanıyorlardı. Özellikle 1920’lerden sonra tek kullanımlık hijyenik pedler piyasada daha fazla görülmeye başladı.



Adet kanamasını ilk kez ERDEP’ten duyanlar var



MİLLİ Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 1993’ten buyana Orkid, tüm Türkiye’de 6 ve 7’inci sınıflardaki kız ve erkek öğrencileri kapsayan Ergenlik Döneminde Değişim Projesi’ni (ERDEP) yürütüyor. Saffet Karpat "Her yıl 7 bin tüketici ile konuşuyoruz. Türkiye’de 15 yıldır ergenlik çağına gelen genç kızların yüzde 50’sine ulaşıyoruz. Bugüne kadar 9 milyon kişiye ulaştık. Şu anda 24-30 yaşlarındaki kadınların bir kısmı adet kanamasını ilk bizden duydu. Artık ERPED’e erkek öğrenci ve anneler de katılıyor. 5 yıldır da Filenin Sultanları’na sponsoruz. Hareket özgürlüğü diyoruz ve voleybol çok uygun bir spor bunun için. Orkid kullananlar da rahat hoplayıp, zıplayıp şampiyon olsunlar istiyoruz" diye konuşuyor.



Türk kadını bir periyotta 7 hijyenik ped kullanıyor



Türkiye’de 12-49 yaş arasında 21 milyon civarında kadın bulunuyor.



Bunların 18 milyon’u hijyenik ped kullanıyor.



Yüzde 15’i (3 milyon) hijyenik ped kullanmıyor.



Gençlerde ise bu oran yüzde 6.



Türkiye’de ped değiştirme sıklığı 15 saatte bir.



Türkiye’de bir periyodda kadınlar ortalama 7 ped kullanıyor.



Bunun 15 olması gerekiyor.



Rusya’da bu sayı 13-14.



Polonya’da ise 18-19 ped civarında.



Çocuk da kariyer de yapan Nil’den ’hormonlu şarkı’



ORKİD’in 25’inci yılında Nil Karaibrahimgil’in yaptığı reklam cingılı çok beğenilmiş, ’Çocuk da yaparım kariyer de’ sözü herkesin diline dolanan bir slogan halini almıştı. 30’uncu yıl için Nil Karaibrahimgil’in yazdığı cingıl ise ’Hormonlarım oynar, iner çıkar/ İner çıkarım onlarla ne var/ Ağladığıma gülerim güldüğüme ağlar toplasan bin halim var/ Kanatlar takılı omzumda/ Ne yükler taşırım topuzumda’ sözleriyle dikkat çekiyor.

