T24 LogoT24 Logo
Politika

Kadın Partisi kuruluyor

Türkiye’nin ilk kadın partisi olma özelliği taşıyan Kadın Partisi’nden kadınlar dün İçişleri Bakanlığı’na verdiği kuruluş dilekçesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti

26 Haziran 2014 17:57

Kadınsız demokrasi olamayacağını söyleyerek yola çıkan Kadın Partisi’nin amacı tüm yasa ve kanunlara, yönetmeliklere, genel ya da yerel yönetim kararlarına kadın bakış açısı getirilmesi ve bunun yaşama geçirilmesi olarak belirtildi. Türkiye’nin ilk kadın partisi olma özelliği taşıyan Kadın Partisi’nden kadınlar İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini sundu ve ardından Anıtkabir’de bir tören düzenledi.

Bianet'te yer alan habere göre, Kadın Partisi’nin kuruluş dilekçesinde “Toplumsal cinsiyet ayrımına ve eşitsizliğine karşı, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim ve her türlü ayrımcılığa karşı, askeri ve sivil darbelere, nefret söylemine karşı mücadele etmek için yola çıkıyoruz. Yaşam tarz ve biçiminin bireylerin özgür seçimleri olduğunu biliyoruz ve hepsinin saygın olduğuna ve yargılanamayacağına inanıyoruz. Her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden değil, dinleyen ve birlikte mücadele eden bir siyaset anlayışıyla, isyanı olanların sesi ve sözü, mücadele platformu olacağımıza söz veriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Partinin kurucu başkanı Benal Yazgan, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçiminde Kadın Partisi Girişimi’nin İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı olmuştu. Yazgan KA.DER Kadıköy Şubesi’nin de kurucuları arasında yer alıyor.

 

Kotalar tersine dönüyor

 

Kadın Partisi, sıralamada fermuar sistemini savunuyor ancak siyasi arenada eşit temsil sağlanana kadar “Eşitlik Formülü-Hakkaniyet Formülü” uygulayacağını belirtiyor.

Bu formüle göre, genel seçimde Meclis’teki  kadın oranı kadar erkek aday kotası, yerel seçimde ise kadın belediye başkanı  ve meclis üyesi  kadar erkek aday kotası uygulanacak.

 

‘Seçim barajı en fazla yüz 3 olmalı’

 

Kadın Partisi üyelerin parti yönetiminde etkili olduğu ve kararlara doğrudan katılabildiği bir sistemi savunuyor.

Siyasi partiler ve seçim kanununun demokratik temsili sağlayacak şekilde değiştirilmesini; seçim barajının en fazla yüzde 3 olmasını,  siyasi partilere yapılan hazine yardımının seçime girme yeterliliğine sahip bütün partilere eşit olarak dağıtılması için mücadele edileceği belirtiliyor.

 

Cumhurbaşkanlığı seçimi

 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, hiç kadın aday gösterilmemiş olmasını eleştiren Kadın Partisi, “Bu durum Kadın Partisi’nin kurulmasının aslında gecikilmiş olduğunun göstergesidir” diyor.

 

ETİKETLER

kadın partisikuruluyorilktürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24