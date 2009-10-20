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Kültür-Sanat

Kadın Papa efsanesi beyaz perdede

Katolik Kilisesi’nin yüzyıllardır yalanladığı kadın papa efsanesi, Alman yönetmen Wortmann tarafından beyazperdeye aktarıldı.

20 Ekim 2009 03:00

Katolik Kilisesi’nin yüzyıllardır yalanladığı kadın papa efsanesi, Alman yönetmen Sönke Wortmann tarafından beyazperdeye aktarıldı. Film, Vatikan’ın tepkisini çekiyor.

Deutche Welle'nin haberinde Yönetmen Sönke Wortmann, “filmin büyük sıkıntılara göğüs germek zorunda kalan bir kadının olağanüstü hikâyesini anlattığını” söyledi. Wortmann, daha önce de “Bern mucizesi” ve “Almanya-Bir kış masalı” isimli filmleriyle ses getirmişti.

Kadın papayı canlandıran Johanna Wokalek, kadın papanın gerçekten yaşayıp yaşamadığının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Wokalek, “Efsanenin en güzel yanı, doğruları hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyecek olmamız” dedi.

Amerikalı yazar Donna Woolfolk Cross'un aynı isimli romanından uyarlanan “Kadın Papa” Almanya ve Fas'ta çevrildi. Filmde oynayan ve “The Big Lebowski” dizisiyle ün kazanan Hollywood aktörü John Goodman, başrolü oynayan Johanna Wokalek'i övdü. Goodman, “Film ekibi olağanüstüydü. Müthiş bir deneyim oldu” diye konuştu.

Katolik Kilisesi'nin eleştirisi

Kadın Papa, Katolik Kilisesi'nin yalanladığı bir söylentidir. Buna göre IV. Leo 17 Temmuz 855'te Roma'da öldükten sonra yerine bir rahibin kızı olan Yohanna geçmiştir. Kiliseye göre böyle bir papa asla varlık göstermemiştir. Vatikan'a göre Yohanna'nın papalık yaptığı  855-858 yılları arasında III. Benedikt Katolik aleminin manevi liderliğini üstlenmiştir.

Filmle ilgili Katolik Haber Ajansı'nın (KNA) geçtiği bir yorumda, film “saçmalık” olarak nitelendirildi ve film “tarihi gerçeklik düzeyi Asteriks çizgi romanlarının seviyesinde” sözleriyle eleştirildi

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