Kadın örgütlerinin cinsel istismar düzenlenmesine karşı yaptığı eyleme polis müdahale etti!

AKP, TBMM Genel Kurulu'na cinsel istismar suçunda yargılamaya ilişkin olarak tepki çeken bir önerge getirdi. Önergeye göre, “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor” ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde fail hakkındaki hüküm tekrar uygulanıyor. Önerge, açık oylamada 184 oyu bulamaması sebebiyle salı günü tekrar görüşülecek. Önergeyle ilgili tepkiler yükseldi. Tecavüzü meşrulaştıran yasaya karşı kadınlar çeşitli illerde sokağa çıkma kararı aldı.

İSTANBUL/ KADIKÖY İstanbul'da Haldun Dormen Sahnesi önünde buluşan kadınlar skandal yasayı protesto etti.

İSTANBUL/ SARIYER İstanbul Sarıyer Hacıosman metrosu önünden kadınlar "#TecavüzMeşrulaştırılamaz bu yasa geri çekilecek!" dedi.

İZMİR- İzmirli kadınlar, cinsel istismar önergesini protesto ediyor.

ANKARA- Ankara'da da Yüksel Caddesi'nde toplanan kadınlar protestoya başladı.

KOCAELİ- Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla 18.30’da Belediye İş Hanı önünde buluşan kadınlara müdahale etti. Polis müdahalesinde 14 kadın gözaltına alındı.

MANİSA- CHP'liler AKP'nin istismar önergesini yırttı: "Tecavüzcüleri aklatmayacağız"

BARTIN- Kadınlar sokakta ses verdi: #TecavüzMeşrulaştırılamaz

ÇANAKKALE- Kadın dayanışması tecavüzcüleri aklayanlara karşı sokakta

SAMSUN- Tecavüzcüyü aklayan yasayı protesto edenlere polis müdahale etti. 12 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya Kadın Platformu'nun çağrısı üzerine çok sayıda kadın, Meclis Genel Kurulu'ndan geçen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren önergeyi, protesto etmek için Kalekapısı Meydanı'ndaki Attalos Heykeli önünde toplandı.

Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklaması yapmak istedi. Meydanda önlem alan polis ekipleri, OHAL nedeniyle izinsiz basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını, bu nedenle izin vermeyeceklerini belirtti.