Kadın örgütleri: Yasağa direneceğiz; 8 Mart'ta İstiklal Caddesi’ndeyiz

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü’nün yasaklanmasına kadınlardan tepki var. Kadın örgütleri valiliğin yasak kararına rağmen 8 Mart'ta İstiklalde olacaklarını açıkladı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde her yıl 8 Mart akşamı yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’ne izin vermeyeceklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kadınlardan tepki geldi. Soylu, önceki gün bir televizyon programında konuya ilişkin soru üzerine “İstiklal Caddesi’nde yapamazsınız. Yenikapı’dan Kadıköy’e her yerde yapabilirsiniz. Bir tek İstiklal Caddesi bundan muaf tutuluyor” diye konuştu.



BirGün'den Berfin Şengil'in haberine göre Nar Kadın Dayanışması’ndan Kevser Özcan, BirGün’e yaptığı açıklamada, ‘’Biz bu ülkenin bulunduğumuz her yerinde, evde, işte, okulda, sokakta özgür ve korkusuzca yaşamak istiyoruz. Her sene İstiklal’de yapılan Feminist Gece Yürüyüşü de biz kadınların yıllardır vermiş olduğu özgürlük ve eşitlik mücadelesinin kazanımı. Ne olursa olsun bizim haklarımızdan, sokaklarımızdan vazgeçmediğimizin göstergesi” dedi.

Kadınların her sene olduğu gibi saat 19’da yine İstiklal Caddesi’nde olacağını vurgulayan Özcan, “Çünkü sokaklar kadınlara yasaklanamaz. Devletlerin sokakları kapatmaya hakkı varsa, söylendiği gibi, kadınların da onları açmaya hakkı var. Biz vazgeçmeyeceğiz. Her yıl olduğu gibi orada isyanımızla, neşemizle, umudumuzla, inadımızla bir araya geleceğiz. Zaten korktukları bu. İstiklal’de o görüntünün verilmemesini istiyorlar” ifadelerini kullandı.



Kadın Komiteleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “’İçişleri Bakanı Soylu açıklamada bulunmuş. Teklifinizi gördük, değerlendirmedik. Cevap veriyoruz: Hayır. İstiklal Caddesi’nde yürüyeceğiz. 8 Mart’ta yasağa tereddütsüz direneceğiz. Çünkü zapt edeceğimiz bir İstiklal Caddemiz var!” dedi.



Kampüs Cadıları da “8 Mart ‘ta kadınlar tüm yasak ve engellemelere rağmen alanlarda olacak! Yasakları kabul etmiyor, 19 yıldır sokakları mora boyuyoruz. Nerede yürüyeceğimizi biz biliriz Bakan Soylu! 8 Mart engellenemez!’’ açıklamasında bulundu.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise “Yanlış bir karar. Yanlış bir söylem. Bu söylemin cevap bulmayacağı bir ülkeyiz” şeklinde konuştu.