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Politika

Kadın örgütleri, ‘Medeni haline bakılmaksızın’ koruma istiyor

Ankara’da sürpriz gelişme. Kadın örgütlerin tepkilerine neden olan Kadına...

13 Ocak 2012 02:00




Hülya Karabağlı
T24/ANKARA 

Ankara’da sürpriz gelişme. Kadın örgütlerin tepkilerine neden olan Kadına Yönelik Şiddet  düzenlemesinde taraflar ortak çalışma  başlattı. Kadın örgütü temsilcileri ile  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanadı akşam saatlerinde bir araya geldi. Gelecek hafta Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nu sunulacak taslak metin üzerinde mutabakat aranıyor. 


‘Medeni haline bakılmaksızın’ 

Kadın örgütleri, taslakta,  koruma kararının geniş bir kavramı kapsamasını istiyor. Yasa maddesinin ‘Medeni haline bakılmaksızın” biçiminde düzenlenmesi öneriliyor.  Denetimli serbestlik,  mülki amirlere büyük yetki tanınmasının da içinde bulunduğu bir çok madde de görüş ayrılıkları bulunuyor. 


Uçak biletleri iptal edildi  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çok sayıda kadın örgütüyle bir araya geldi.  Kadın örgütleri, toplantı öncesinde kendi aralarında bir araya gelerek izlenecek yol haritasını  belirledi.  Bakanla yapılacak toplantıya kadınlar adına konuşmak üzere temsilci seçildi.  Uzun süren  toplantıda,  örgütler,  “ Bu bizim bakanlığınızla  yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan bir metin değil.  Bu, bakanlığınızın bir metni” eleştirisinde bulundu.  Bu  eleştirilerin  giderek artması üzerine bakan Şahin,  örgütlere  “ O zaman herkes uçak biletlerini  iptal etsin.  Oturup ortak bir çalışma yapılsın” dedi.  Öneri kabul edilince  bakanlıkta  çalışma sürdürülüyor.


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