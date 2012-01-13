Kadın örgütleri, ‘Medeni haline bakılmaksızın’ koruma istiyor







Hülya Karabağlı

T24/ANKARA



Ankara’da sürpriz gelişme. Kadın örgütlerin tepkilerine neden olan Kadına Yönelik Şiddet düzenlemesinde taraflar ortak çalışma başlattı. Kadın örgütü temsilcileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanadı akşam saatlerinde bir araya geldi. Gelecek hafta Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nu sunulacak taslak metin üzerinde mutabakat aranıyor.





‘Medeni haline bakılmaksızın’



Kadın örgütleri, taslakta, koruma kararının geniş bir kavramı kapsamasını istiyor. Yasa maddesinin ‘Medeni haline bakılmaksızın” biçiminde düzenlenmesi öneriliyor. Denetimli serbestlik, mülki amirlere büyük yetki tanınmasının da içinde bulunduğu bir çok madde de görüş ayrılıkları bulunuyor.





Uçak biletleri iptal edildi



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çok sayıda kadın örgütüyle bir araya geldi. Kadın örgütleri, toplantı öncesinde kendi aralarında bir araya gelerek izlenecek yol haritasını belirledi. Bakanla yapılacak toplantıya kadınlar adına konuşmak üzere temsilci seçildi. Uzun süren toplantıda, örgütler, “ Bu bizim bakanlığınızla yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan bir metin değil. Bu, bakanlığınızın bir metni” eleştirisinde bulundu. Bu eleştirilerin giderek artması üzerine bakan Şahin, örgütlere “ O zaman herkes uçak biletlerini iptal etsin. Oturup ortak bir çalışma yapılsın” dedi. Öneri kabul edilince bakanlıkta çalışma sürdürülüyor.





