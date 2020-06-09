Kadın örgütleri: Hükümet rövanş peşinde, çocuklar tehlikede

Meclis’in açılmasının ardından yeniden gündeme gelmesi beklenen çocuk istismarına ilişkin yasa teklifini yorumlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, bu önerinin iktidar tarafından aralıklarla gündeme getirilmesinin nedeninin ardında ‘rövanş isteği’ olduğunu savundu.

Kısa Dalga Podcast’ten Müjgan Halis’in hazırladığı serinin ikinci bölümünde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mor Çatı Kurucusu Av. Canan Arın ve Ka-Mer’in kurucusu Nehabat Akkoç gündemde olan çocuk yaşta evliliğe ilişkin yasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

AKP'nin 2005 yılında Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliği hazmedemediğini söyleyen ürkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bugünkü süreç için "yüzyıllardır süren erkek egemenliğinin kadınlar üzerindeki değişime karşı açtığın savaşın bugün devam eden süreç" ifadelerini kullandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen tasarının Medeni Kanunu bypass etmek için yaratılan gerekçelerden biri olduğunu savunan Mor Çatı Kurucusu Av. Canan Arın ise yapılanların, hükümetin İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW’dan(Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) çekilme niyetinin göstergesi olduğunu dile getirdi. Arın, "Ama zannetmiyorum ki, bu tasarıları getirenlerin kız çocukları sahip oldukları haklardan vazgeçsinler" ifadelerini kullandı.

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