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Sağlık

Kadın orgazmının evrimsel kökeni bulundu

Kadınların atalarının orgazma ulaşmalarıyla yumurta üretebildiği sonucuna ulaşıldı

02 Ağustos 2016 03:14

Yüzyıllardır kadın orgazmının ‘sihrini’ çözmeye çalışan bilim insanları, amaçlarına tam olarak ulaşamasalar da konunun ‘kökenine’ inmeyi başardı.

Yale Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi’nin doğum bölümünden uzmanlar, kadınların atalarının ancak orgazma ulaşmalarının ardından yumurta üretebildiği sonucuna ulaştı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; JEZ-Molecular and Developmental Evolution dergisinden yayımlanan çalışmanın yazarlarından Mihaela Pavličev, kadın orgazmının o dönemde şimdikiyle benzer olmadığına dikkat çekerek, “Belki insanlarda değişikliğe uğramıştır” dedi.

Hayvanlar üzerinde araştırma yapan uzmanlar, orgazmla birlikte ortaya çıkan hormonal yoğunluğun yumurtanın yumurtalıklardan bırakılması için bir işaret olduğunu belirtti. Kadınların da 75 milyon yıl önce benzer bir mekanizma sayesinde yumurta ürettiğini kaydeden uzmanlar, evrimle birlikte bu durumun cinsel aktiviteye bağlı olmaktan çıktığını ifade etti.

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