Kadın orgazmı tekniklerini geliştirmek için internet sitesi kuruldu: OMGyes!

Kadın cinselliği ve kadın orgazmı üstüne çekilen kalın perdeleri kaldırmayı amaçlayan girişimlerin sayısı artıyor. Bunlardan biri de OMGyes. OMGyes kadın orgazmı yolunda başvurulabilecek tekniklerin daha iyi anlaşılması, bu konuda farkındalığın artırılması için dokunmatik ekran arayüzü ve simülasyon teknolojisini kullanıyor.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, kadınların cinsel yaşamda aldığı zevkler, istekleri, mutlu olmak için cinsel yaşamlarında aktif rol almaları ve eşlerini bu doğrultuda yönlendirmeleri tarih boyunca hep bastırılmış bir konu oldu. Kadın hakları konusunda birçok alanda mesafeler kat edilse de kadın cinselliği halen toplumsal tabuların boyunduruğunda bir alan ve bu tabulardan tam anlamıyla sıyrılabilinilmiş değil. Kadın cinselliğine dair halen birçok konu bir gizeme sahip ve diğer yandan özellikle bir gizem perdesi ardında tutuluyor.

Kadın orgazmının konuşulmasının, araştırılmasının, kamusal alanlarda da dillendirilmesinin önüne geçiliyor, şimdiye kadar süregelmiş ataerkil bakış açısı devam ettirilmeye çalışıyor. Oysa kadının bedeni ve anatomisi çok hassas ve çok değişken. Bir kaç milimetre veya açı, basınç veya ritim karşılıklı alınan keyif ve zevkler anlamında ciddi farklar yaratabiliyor.

Dünyada, özellikle ABD ve Avrupa’da ise kadın cinselliği ve kadın orgazmı üstüne çekilen bu kalın perdeleri kaldırmayı amaçlayan girişimlerin sayısı artıyor. Bunlardan biri de OMGyes oluşumu ve OMGyes internet sitesi. OMGyes; kadın orgazmı yolunda tekniklerin daha iyi anlaşılması, bu konuda farkındalığın artırılması için dokunmatik video, ekran arayüzü ve simülasyon teknolojisini kullanıyor. OMGyes sitesinde dokunmatik ekran arayüzü teknolojisi ile kadınlar farklı teknikleri deneyimleyip sonuçlarını görebiliyorlar.

OMGYes oluşumu, yola çıktığında öncelikle yüzlerce kadınla kadın orgazmı ve orgazma ulaştıracak teknikler hakkında konuşmuş. Daha sonra ise bu noktada bilimsel bir boyut da kazandırmak için Indinia Üniversitesi ile ortaklaşa çalışmaya çalışmış. Gönüllü olarak araştırmaya destek vermek isteyen kadınlar da video önünde arzularını, mutlu oldukları teknikleri ve pozisyonları anlatmışlar. Kadınlar kamera karşısında sevdikleri teknikleri göstermişler.

OMGYES, kadın cinselliğindeki tabuları yıkmak için bir önemli adım atıyor. OMGyes, bunu bir ders verir edasıyla değil, teknolojinin de nimetlerini kullanarak eğlenceli bir şekilde yapmaya çalışıyor. İş modeli olarak ise bir start-up yöntemiyle hareket ediyor. Siteye üye oluşta belirli bir ücret ödeniyor.

Daha önce bu yönde yapılan araştırmalar, genelde seks ve orgazm sırasında vücudun içinde yaşanan biyolojik değişimlere veya kadınların yüzde kaçının orgazmı yaşadığına odaklanmıştı. Ama kadınların daha çok zevk almaları ve orgazma ulaşmalarında işlerine yarayacak tekniklere dair araştırmaların sayısı oldukça az. Yine internetin devasa aleminde de kadın orgazmına dair güvenilir veri ve bulguların bulunabileceği kaynakların sayısı da sınırlı.

OMGYes, kadın orgazmı üstünde farkındalığı simülatif bir deneyimle oluşturmayı amaçlıyor. OMGYes sitesinde şimdiye kadar çıkan sonuçlara göre bazı tekniklerin kadınlarda orgazm yolunda oldukça iyi sonuç verdiğini gösteriyor. Örneğin; kadınla eşinin orgazma çok yakın bir anda durmaları ve aynı süreci birkaç kere tekrarlamaları prensibine dayanan “edging” yöntemi birçok kadın tarafından özellikle belirtilmiş.