Kadavradan penis nakli için yasal düzenleme talebi

Van nüfusuna kayıtlı olan D.K (34), 9 yıl önce ameliyat ile kadın olmayı tercih etmişti. Fakat yeniden erkek olmak isteyen D.K., kadavradan (beyin ölümü gerçekleşen kişi) penis nakli konusunda yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Mersin'in Pozcu Mahallesi'nde yaşayan 5 kardeşin en büyüğü olan D.K., iddialara göre 11 yaşında eşcinsel olduğunu anladı.

Ali Şen ve Mustafa Ercan'ın DHA'da yer alan haberine göre; 2003'de Ankara'da ameliyatla kadın olmayı tercih edip, 2008'de Mersin'de sevdiği bir genç ile yaşamını birleştirdi. Fakat bir süre sonra kendisini erkek gibi hissettiğini eşine anlatıp, karşılıklı anlaşarak, boşandı.

'Kadavradan cinsel organ nakli caiz mi?'

Kadınlığından pişman olan D.K, tekrar erkeklik organına kavuşmak için kadavradan organ yaptırmak istedi.

Merkezi Ankara'da bulunan İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Soru Sor' linkinden bu isteğinin dinen uygun olup, olmadığını soran D.K., Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri "Ameliyatla kadın olmuş ve fiilen kadın fonksiyonlarına sahip (transseksüel) bir kişinin pişman olup, fıtratına dönmek için kendi erkeklik organı dışında başkalarının erkeklik organını yaptırması dinen caiz değildir" görüşürü bildirdi.

Diyanet’in "caiz değil" cevabına şaşıran D.K, bunu düzeltmek için mücadeley başladı.

D.K., "Ben inançlı bir insanım. Fakat mümin bir kadın gibi değil, erkek gibi namaz kılıyorum. Bu görüş beni derinden sarstı, yeniden erkeklik organıma kavuşup, hayatıma bir yön vermek istiyorum" dedi.

Kadın olduğu için pişman olan D.K. hükümetin kadavradan organ nakli için bir an önce yasal düzenleme yapmasını istedi.

'Son derece normal bir istek'

Ankara’daki İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Okşan Öztok, konu ile ilgili kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine bu tür 20 vakanın kendilerine başvururda bulunduğunu ifade edere şunları söyledi:

“D.K, çok ısrarlı olunca, tıbbi yönden bu durumun mümkün olup olmadığını araştırdık. Sonuçta tıbbi açıdan bir sakınca olmadığını öğrendik. Ancak D.K. dini bütün bir insan olduğunu ifade ederek, bunun dinen bir sakıncasının bulunup, bulunmadığını araştırmamızı istedi.

Bizde, Diyanet’in 'Soru sor' hattına başvurarak, iki transseksüelin pişmanlık içerisinde olduğunu ifade ederek, ‘Ameliyatla kadın olmuş bir erkek pişman olup fıtratına geri dönmek için kadavradan erkeklik organ nakli yaptırmak istese dinimize göre caiz midir?' diye sorduk.

Karşılığında 'caiz olmadığı' cevabını aldık. Ancak bu şekilde bize başvuran 20’nin üzerinde insan var. Bu nakil de kol nakli gibi normal olmalı. Amerika ve Brezilya’da örnekleri var. Kişinin bu isteği kendisini ilgilendirir. Bu nedenle yasal bir düzenleme yapılması uygun olur."