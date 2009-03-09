Kadın öğretmenler işini sevmiyor

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) tarafından yapılan anket, kadın öğretmenlerin mesleklerini sevmediğini ve öğretmenliği rutin bir meslek olarak gördüğünü ortaya koydu. Ankete göre kadın öğretmenler, öğretmenlik mesleğini sosyal güvence, emeklilik hakkı ve gelecek garantisi nedeniyle seçiyor.



BES tarafından 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 987 kadın öğretmen arasında yaptığı anket, önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 72.3'ü mesleğinden mutlu olmazken, yüzde 19.4'ü mutlu. Buna karşın kadın öğretmenlerin yüzde 8.3'ü mesleğinden mutlu olup olmadığı konusunda kararsız. Kadın öğretmenlerin, yüzde 76.9'u yeniden seçme şansı olsa öğretmenlik mesleğini seçmeyeceğini açıklarken, yüzde 15.2'si ise yeniden öğretmen olacağını kaydetti.



Kadın öğretmen geleceğe güvenle bakmıyor



Anket, kadın öğretmenlerin mesleklerini sosyal güvence, emeklilik hakkı ve gelecek garantisi nedeniyle seçtiğini de ortaya koydu. Kadın öğretmenlerin yüzde 8,5'i mesleklerinin sağlık güvencesi sağladığını, yüzde 27.7'si sosyal güvencesinin olduğunu belirtirken, yüzde 38.2'si emeklilik hakkı sağladığını, yüzde 23.8'i ise gelecek garantisinin olduğunu anımsattı. Buna karşın kadın öğretmenlerin sadece yüzde 7.9'u geleceğe güvenle bakabildiğini açıkladı.



Kadın öğretmenler mesleğini rutin buluyor



Anketin bir diğer önemli sonucu da kadın öğretmenlerin mesleklerini nasıl değerlendirdiğini ortaya koyması. Ankete göre, kadın öğretmenlerin yüzde 21.3 gibi büyük bir kısmı mesleğini sıkıcı bulurken, yüzde 55.8'i öğretmenliği “rutin” olarak tanımlıyor. Kadın öğretmenlerin sadece yüzde 7.8'i mesleğini yaratıcı bulurken, yüzde 4.9'u zevkli olarak bulduğunu açıkladı.

Kadın öğretmenlerin yüzde 94'ü gibi büyük bir kısmı maaşının aylık ihtiyaçlarını karşılamadığını, yüzde 85.7'si yatırım yapamadığını söyledi. Aylık harcamalarını yaparken maaş haricinde desteğe ihtiyaç duymayan kadın öğretmenlerin orası ise sadece yüzde 2.4 oldu.



Kadın öğretmenlerin yüzde 81.7'si kredi kartı kullanırken kredi kartı olan kadın öğretmenlerin yüzde 41.9'unun iki kartı, yüzde 26.3'ünü bir kartı, yüzde 19.8'inin üç kartı, yüzde 12'sinin ise 4 ve daha fazla kartı bulunuyor. Kadın öğretmenler, maaşlarının yetmediği hallerde ise kredi kartı ve banka kredisine yükleniyor. Öğretmenlerin yüzde 20.7'si maaşı yetmediğinde banka kredisi kullanırken, yüzde 67.5'i ise kredi kartına sarılıyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 4.9'u ise maaşı yetmediğinde ek iş yaparken, yüzde 0.5'i önceki tasarruflarını kullanıyor, yüzde 6.4'ü ise diğer yollardan ek para buluyor.



Kadın öğretmenler, öğretmenlerin sosyal ve sendikal hakların tümünden yararlanamadığını düşünürken yüzde 62.4'ü sendikalara üye bile olmadığını açıkladı. Ankete göre kadın öğretmenlerin yüzde 67'si gibi büyük bir kısmı emekli maaşlarının yeterli olmadığını düşünürken, Emekli Sandığı dışında emeklilik sigortasının olmadığını açıkladı.



Ankete göre, her gün gazete alabilen kadın öğretmenlerin oranı yüzde 14.7'de kalırken sadece yüzde 14.3'ü sinema, tiyatro gibi etkinlikleri takip edebiliyor. Her yıl düzenli olarak tatil yapabilen kadın öğretmenlerin oranı ise sadece yüzde 10.4'te kaldı.



