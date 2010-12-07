-KADIN ÖĞRETMENLER İDARECİLİĞE SOĞUK ERZURUM (A.A) - 07.12.2010 - Atatürk Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Küçükali tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye'de kadın öğretmenlerin evlerine daha fazla zaman ayırmak için idareci kadrosuna katılmadıkları belirlendi. Yrd. Doç. Küçükali, araştırmada eğitim kadrosundaki kadın erkek dağılımını değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Çalışmada cinsiyet faktörünü de ele aldığını anlatan Küçükali, ''Bu faktörü ele aldığımızda Türkiye'de kadın öğretmenlerin yönetime katılmak istemediklerini gördük. Kız öğrenciler açısından çok önemli olan bu ihtiyacın, neden alt seviyelerde kaldığını tespit etmek için de bir çalışma yaptık'' dedi. Küçükali, kadın öğretmenlerin idareci kadrosu içerisinde müdür olarak yüzde 5 oranında, müdür yardımcısı olarak da yüzde 7 oranında yönetime katıldığını belirlediklerini ifade etti. İlk etapta Erzurum merkez okullarını kapsayan bir çalışma yürüttüklerini anlatan Küçükali, ''Çalışmamıza göre kadın öğretmeler müdür olarak yüzde 5 oranında, müdür yardımcısı olarak da yüzde 7 oranında yönetime katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığından elde ettiğimiz verilerle, kendi oranlarımızı karşılaştırdık, birbirine çok yakın olduğnu gördük'' dedi. -KADIN ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİLİK İSTEMEME NEDENLERİ- Kadın öğretmenlerin yönetici olmak istememe nedenlerini de araştıran Küçükali, bu nedenleri şöyle sıraladı: ''Sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı kadın öğretmenler idareci olmayı tercih etmiyor. Aslında burada şunu önemle de vurgulamak lazım, 'kadınlardan yönetici olmaz' anlamında bir sonuç çalışmamızda çıkmadı. Kadınların yönetime eşlik etmek istemedikleri doğrultusunda bir sonucu tespit ettik. Kadınların evlerini öncelikli olarak tercih ettiklerini, yönetici oldukları zaman okulda daha fazla zaman geçirmeleri gerektiği için yönetime katılmadıkları ortaya konuldu.'' Küçükali, yönetici olduğu zaman öğrenci gelmeden önce okulda bulunmak ve öğrenci okulu terk ettikten sonra okulu terk etmesi gerektiği için kadın öğretmenlerin bu anlamda okul idaresinde yönetici olarak görev almak istemediklerini dile getirdi. -''MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ ÖRNEK ALINMALI''- Kadın öğretmenlerin yönetime katılması gerektiğini vurgulayan Küçükali, ''Milli Eğitim Bakanımızın da bir kadın olması önemlidir. Kadın arkadaşlarımız, Sayın Bakanımızı örnek almalıdır'' diye konuştu. Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığından elde edilen verilere göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden müdürlerin yüzde 94,32'si erkek, yüzde 5,68'i kadın, müdür başyardımcılarının yüzde 92,5'i erkek, yüzde 7,95'i kadın, müdür yardımcılarının ise yüzde 88,77'si erkek, yüzde 11,23'ü kadın.