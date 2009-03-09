Kadın öğretmenler de 'şiddet' mağduru

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan geniş çaplı çalışma kadın öğretmenlerin de “şiddet” mağduru olduğunu gözler önüne serdi. Sendika tarafından yapılan ankete göre kadın öğretmenlerin yüzde 33.4 gibi önemli bir kısmı fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kalıyor.



Her yıl 8 Mart'ta Dünya Kadınla Günü kutlanmasına karşın, Türkiye'de kadına karşı şiddet önlenemiyor. Türkiye'de kadınların önemli bir bölümü, 21. yüzyılda olunmasına karşın şiddet görmeye devam ederken, Türk Eğitim-Sen tarafından bin 215 kadın öğretmen üzerinde yapılan anket, kadın öğretmenlerin dahi şiddet mağduru olduğunu ortaya çıkardı. Ankete katılan kadın öğretmenlerin yüzde 77.4'ü evli, yüzde 22.6'sı bekar olurken, yüzde 70.7'si çocuk sahibi.



Ayrımcılık en büyük sorun



Ankete göre, kadın öğretmenler toplumda kadınların yaşadığı en büyük sorunun kadınlara yönelik ayrımcı tutum olduğunu savunuyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 22.5'i bu görüşe katılırken, yüzde 22.1'i ise ekonomik bağımlılığın kadınların en önemli sorunu olduğunu düşünüyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 21.6'sı kadınların eğitimine gereken önemin verilmemesini, yüzde 20.2'si fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmayı, yüzde 11.8'i ise kadınların iş yaşamında yeterince aktif olamamasını en büyük sorun olarak nitelendirdi. Kadın öğretmenlerin yüzde 1.6'sı ise görücü usulü evlilik, başlık parası, töre gibi uygulamaların en büyük problem olduğu kanısında.



Kadın öğretmenler eşlerini kariyerinin

önünde engel olarak görüyor



Anketin en ilginç sonuçlarından biri ise kadın öğretmenlerin önemli bir kısmının eşini kariyer yapmasının önünde bir engel olarak görmesi. Ankete göre, kadın eğitimcilerin yüzde 38.1'i erkek yöneticileri ya da eşini kariyer yapmasının önünde engel olarak görüyor. Kadın öğretmenler, erkek yöneticilerin sayısının yüksek olmasını ise kadının çocuk sahibi olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ankete göre kadın öğretmenlerin yüzde 40.2'si kadının çocuk sahibi olması nedeniyle işini ikinci plana atmak zorunda kaldığını, yüzde 36'sı önyargılı tutum nedeniyle kadınların yükselemediğini, yüzde 17'si kadınların engellendiğini, yüzde 6.7'si ise de kadınların kendisini yetersiz hissettiğini düşünüyor.



Kadın olmak zor!



Kadın öğretmenler, çalışma hayatında karşılaştıkları en büyük sorunun ise amirleri olduğunu düşünüyor. Ankete göre, kadın öğretmenlerin yüzde 38.3'ü amirlerin tutum ve davranışlarından şikayetçi iken; yüzde 26.2'si çalışma saatlerini, yüzde 17.8'i kendini ispat etmeyi en büyük sorun olarak görüyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 17.6'sı da kadın olduğu için ciddiye alınmadığını düşünüyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 78.5'i ise kadın olmanın zor olduğunu ifade ederken, çalışma hayatında kadın ve erkeklerin birbiriyle eşit koşullarda yarışmadığına inanıyor. Kadın öğretmenlerin, yüzde 42.5'i çalışma hayatında kadın ve erkeklerin kısmen eşit olduğunu düşünürken; yüzde 40.2'si eşit olmadığını, yüzde 17.3'ü ise eşit olduğunu söylüyor.



Ankete katılan kadın öğretmenlere çalışma ortamında veli, öğrenci, personel, yönetici ya da diğer insanlar tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıp, kalmadıkları da soruldu. Ankete göre, kadın öğretmenlerin yüzde 33.4'ü fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kaldığını açıkladı. Kadın öğretmenler sorunların çözülmesi için öncelikle eğitime önem verilmesi gerektiğine inanıyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 38.3'ü eğitimle, yüzde 37.4'ü toplumda kadına olan bakış açısının değişmesiyle, yüzde 11.3'ü kadın işgücü ve istihdamının artırılmasıyla, yüzde 8.1'i Türkiye'de kadın-erkek ayrımcılığının önlenmesiyle, yüzde 4.7'si ise kadının siyasette aktif olarak yer alması ile sorunların çözülebileceğine inanıyor.



Kadın öğretmenler erkek olmak istiyor



Kadın eğitimcilerin yüzde 53.2'si siyasi partilerin ya da sivil toplum kuruluşlarının yönetim organlarında yer almak isterken, yüzde 94'ü de TBMM'de kadınların yeterli sayıda temsil edilmediğine inanıyor. Anketin bir diğer ilginç sonucu ise kadın eğitimcilerin önemli kısmının yeniden dünyaya gelse erkek olmak istediğini açıklaması oldu. Ankette, “Kadın eğitimcilere yeniden dünyaya gelseydiniz yine kadın olmak ister miydiniz” sorusuna yüzde 30.8'i hayır cevabını verdi.



Kadınlara göre eğitimde en

büyük problem vasıfsız yönetici



Kadın öğretmenler eğitimdeki en büyük sorunu ise yöneticilerin yeterli vasıflara sahip olmaması ve yandaş kayırmacılığı olarak görüyor. Kadın öğretmenlerin yüzde 27.6'sı yöneticilerin yeterli vasıflara sahip olmamasını en büyük sorun olarak görürken yüzde 21.9'u yandaş kayırmacılığını, yüzde 20.9'u ücret yetersizliğini, yüzde 9.2'si ise okul, derslik, öğretmen açığını en büyük sorun olarak nitelendirdi. Kadın öğretmenlerin yüzde 9.1'i ise müfredat programları, yüzde 5.7'si kadrolu öğretmenlik dışındaki öğretmen istihdamını, yüzde 5.4'ü de öğretmen tayini düzenlemelerinde eşlerin birbirinden ayrılarak, ailelerin parçalanmasını milli eğitimdeki en büyük sorun olarak görüyor.



Koncuk: Kadın hâlâ şiddet görüyor



Anketin sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk anketin, Türkiye'de kadının çalışma hayatındaki yerini tespit etmede büyük önem taşıdığını söyleyerek kadının, çalışma hayatında hak ettiği konumda olmadığını söyledi.



Türk kadınının Atatürk sayesinde büyük kazanımlar elde ettiğine işaret eden Koncuk, “Ancak bugün gelinen noktada evde, sokakta, işte kadın olmak zordur. Kadınlar çalışma hayatında erkeklerle eşit yarışmamakta, TBMM'de yeterli sayıda temsil edilmemekte, şiddete ve istismara maruz kalmaktadır. Üstelik kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığı hala çözülemeyen sorunlardan biridir. Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadın haklarına ilişkin nutukların atıldığı değil, kadın sorunlarına gerçekten çözüm bulunduğu bir gün olmalıdır” dedi.

