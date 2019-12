-KADIN ÖĞRETMENİN DARBINDA SONA DOĞRU ERZURUM (A.A) - 09.04.2011 - Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, Pasinler ilçesinde okul çıkışı darbedilen kadın öğretmene gerçekleştirilen saldırının faillerine ilişkin, ''Kanıtların hepsini topladık. Sonuca çok yakınız'' dedi. Yıldız, kentte düzenlenen polis-halk yürüyüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen A.K'nin darbedilmesiyle ilgili olarak oluşturulan özel ekibin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. A.K. öğretmenin görev yaptığı okulun bulunduğu Yamaç Mahallesi ile olayın gerçekleştiği Erzurum Kapı Mahallesi Külekçioğlu Sokak'taki metruk yapıdaki araştırmaların sürdüğünü belirten Yıldız, şunları anlattı: ''Bu işin uzmanları bütün arkadaşlarımız şu an sahadalar. Kanıtların hepsini topladık. Sonuca çok yakınız. Şüphelilerimiz var ama hiç kimse şu an gözaltında değil. Hiç kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Mülakatlarımız devam ediyor. En kısa sürede hayırlı haberlerle döneceğimizi düşünüyorum.'' Öğretmen A.K'nın görüşü üzerine robot resmin oluşturulduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti: ''Kızımızın vermiş olduğu bilgiler var. O çerçevede bir resim oluşturduk. Ama o şu an bizde kalacak. Çünkü bir travma yaşanmıştır. 'Bu travmayla ilgili acaba bir yanlış yapar mıyız?' diye endişemiz var. Netleştirip en kısa sürede size vereceğimiz bir takım bilgiler olacak.'' Yıldız bir gazetecinin, ''Öğretmenin kendisine tecavüze yeltenen şahıstan saç kılı aldığına dair haberler var'' şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Orada iki metrelik bir alan var. Orada bir takım çalışmalarımız oldu. Duyduklarınız doğru. Aldığımız birtakım saç örnekleri var. Ama bu saç örnekleri kime aittir. Onu daha sonra DNA testine tabi tutacağız ve kısa sürede şahsı tespit edip, yakalayacağız.'' Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gece gündüz devam ettiğini de anımsatan Yıldız, ''Ekibimiz, uzman kadromuz orada. 7 gün 24 saat bu konuda çalışıyoruz. Hassasiyetimiz yüksek. Biz Erzurum'un hassasiyet ve inceliklerini biliyoruz. Bu çerçevede kendi evladımızdır o. Olaya bu çerçeveden yaklaşıyoruz'' diye konuştu. -OLAY- Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 6 Nisan'da, Milli Egemenlik İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni A.K, okul çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına taş vurularak darbedilmiş, A.K olayın ardından Pasinler Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve ameliyata alınan A.K'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.