Kadın öğretmene okulda dayak!

T24- İzmir'in Buca İlçesi'nde, nöbetçi olduğu için bahçedeki öğrencileri sınıflarına girmesi için uyaran matematik öğretmeni Arzu Tezcan, bir gün sonra öğrencilerden R.O.'nun annesi ve yakınlarının okulun bahçesinde saldırısına uğradığını iddia edip şikayetçi oldu.



Olay, bugün saat 08.00 sıralarında, 254'üncü Sokak'taki Çamlıkule İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Dün okulun bahçesinde nöbetçi öğretmen olarak görev yapan matematik öğretmeni Arzu Tezcan, zilin çalması üzerine öğrencilerini sınıfa girmeleri için uyardı. Bu sırada da isteğini yerine getirmeyen 5'inci sınıf öğrencilerinden R.O.'ya da kızdı.



Okul çıkışı öğretmenin kendisine kızdığını annesine anlatan ve epilepsi şüphesiyle de tedavi gören R.O., kısa süreli baygınlık geçirdi. Kızının anlattıkları üzerine sinirlenen anne Metide O., kızı ve yakınlarıyla bu sabah saatlerinde okula gidip öğretmenin gelmesini bekledi. Metide O. yakınlarıyla, öğretmen Arzu Tezcan'yi iddiaya göre okulun bahçesinde tartakladı. Onlarca öğrencinin ve velilin önünde tartaklanan kadın öğretmen yere düştü.



Araya giren diğer öğretmen ve veliler tarafından okula sokulan Arzu Tezcan, Buca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arzu Tezcan, ‘3 gün işgöremez' raporu aldıktan sonra Buca Polis Karakolu'na gidip şikayetci oldu.



Öğrencinin annesi Metide O. da ifade için karakola geldi, öğretmenin kızına hakaret edip dövdüğünü öne sürdü. Karakolda meslektaşlarıyla ifade verdikten sonra ayrılan Arzu Tezcan öğrencisini dövmediğini, hakaret etmediğini, ne olduğunu anlayamadan saldırıya uğrayıp dövüldüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



