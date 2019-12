Kadın öğretmene müdür dayağına tepki

İzmir'deki Buca Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni F.B.'yi makam odasında döven Müdür E.A.'ya, kadın dernekleri ve Eğitim Sen'den tepki geldi.



Cumhuriyet Kadınlar Derneği üyeleri, kadın öğretmen F.B. için, Şirinyer Tansaş önünde toplandı. Bir kadın öğretmenin, müdür tarafından makam odasında tartaklanmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen derneğin İzmir Şube Başkanı Münevver Güleç şunları söyledi:



“Onurlu bir yaşam için ülkemizin en doğusundan en batısına kadar karda kışta görev yapan alnı açık başı dik öğretmenlerimizden bir tanesi ilçemizde saldırıya uğradı. Cumhuriyet eğitim ordusunun bir neferi, görev yaptığı okulda tartaklandı. Medeni kanunun kabulünün üzerinden 83 yıl geçmesine rağmen yaşanan olay, geldiğimiz yeri göstermek açısından oldukça anlamlıdır. Atatürk devrimleriyle büyümüş ve onun devrimlerini sonsuza dek yaşatma azminde olan biz Cumhuriyet kadınları, vatanımıza, ordumuza, yurttaşımıza, yapılan saldırıları asla sineye çekmeyeceğiz.”



Sendikacılardan tepki



Eğitim- Sen 1 nolu Şube Başkanı Ali Rıza Özer de, “Kadın öğretmene yönelik yaşanan bu şiddet olayının sorumlusunun sadece dayakçı müdür değil, kadrolaşma uğruna partizanca atamalar yapan yetkililer de olduğunu söyledi. Şube binasında basın toplantısı düzenleyen Özer, küresel ekonomik krizin faturasının, bu krizden sorumlu olmadıkları halde emekçilere ödettirilmeye çalışıldığını savundu. Kriz bahane edilerek kazanılmış hakların ellerinden alınmak istendiğini öne süren Özer, şunları söyledi:



“Milli Eğitimin her kademesinde liyakata ve yeterliliğe bakılmaksızın partizanca yapılan atamaların olumsuz sonuçları Buca Anadolu Lisesi'nde yaşanan son şiddet olayı ile bir kez daha gözler önüne serildi. Bu okulda kadın öğretmene yönelik yaşanan bu şiddet olayının sorumlusu sadece öğretmeninin döven müdür değil, kadrolaşma uğruna partizanca atamalar yapan yetkililer de bu suçun ortağıdırlar.”



‘En ağır ceza verilsin’



Beden Eğitimi Öğretmeni F.B.'nin müdürün makam odasında tartaklanmasına Kadın Hakları Koruma Derneği İzmir Şubesi İkinci Başkanı Dilek Özen'den de tepki geldi. Özen, kadına yönelik şiddetin her işyerinde bulunduğunu söyleyerek, “Burada kadına fiziki şiddet uygulanmıştır. Ama bu her yerde var. Şiddet illaki fiziki olmaz, sözlü ve psikolojik olarak da uygulanır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün böyle çirkin bir olaya kalkışan yöneticiye en ağır cezayı vereceğini umuyoruz” diye konuştu.