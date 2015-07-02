Kadın müşterilere kızdılar, erkek kuaförü oldular

Denizli'de kuaförlük yapan 17 yaşındaki iki kadın arkadaş, kadın müşterilerin isteklerine artmasına kızarak erkek kuaföründe çalışmaya başladı. Erkek kuaföründe işe başlayan Dinç ve Şahan, "Müşteriler ilk başta şaşırıyor, 'Tıraşı sen mi yapacaksın' falan diyor, sonra da Yakup Bey'i çağırıyorlardı. Onları tıraş ettikten sonra şaşkın gözlerle bana bakıyorlardı. Bir sonraki tıraşta ise kendileri gelip koltuğa oturuyorlardı" dediler.

Yaklaşık iki yıl kadın kuaförlüğü yapan 17 yaşındaki Gülsüm Dinç ile Fadim Şahan, kadınların kuaförde isteklerinin sürekli artmasından şikayet ettikleri için erkek berberinde çalışmaya karar verdi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Dinç ve Şahan, Yakup Güleç'e ait berberde işe başladı. Kadın berberleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, berber dükkanının sahibi Yakup Güleç, ilk etapta kadınların çalışmasının olumsuz karşılanacağını düşündüklerini fakat zamanla müşterilerin duruma alıştığını belirterek, "Müşteri ve arkadaşlarımızın verdiği destekle elemanlarımız üç hafta gibi bir zamanda sakal tıraşına başladı. Tabii bu nihayetinde biraz da elemanların kabiliyetini dayanan bir şey ama çevrenin vermiş olduğu destek, manevi güç çok daha farklı oluyor" ifadesini kullandı.

Kadın kuaföründe işlerinin çok zahmetli ve bitmek bilmeyen isteklerle dolu olduğunu, bu nedenle böyle bir karar aldığını dile getiren Gülsüm Dinç, erkek berberindeki işlere kısa sürede adaptasyon sağladığını belirterek, "Müşteriler ilk başta şaşırıyor, 'Tıraşı sen mi yapacaksın' falan diyor, sonra da Yakup Bey'i çağırıyorlardı. Onları tıraş ettikten sonra şaşkın gözlerle bana bakıyorlardı. Bir sonraki tıraşta ise kendileri gelip koltuğa oturuyorlardı" diye konuştu.

Fadim Şahan da "İlk olarak arkadaşım Gülsüm bana 'erkek kuaförü olacağım' dedi, ben inanmamıştım. Daha sonra işe başlayınca ben de ondan gördüm ve başladım, işimden gayet memnunum" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Mehmet Çetinbay ise "Böyle şeylere destek olmak lazım, işsizlik zamanında böyle insanlar istihdam edilmeli. Kadın-erkek eşitliği varsa bunda da eşitlik olur yani" dedi.