Kadın müşteri şüphelendi, ATM'deki düzenek bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir kamu bankasının ATM’sine yerleştirilen düzeneği bir kadın müşteri fark etti. ATM’den parasını çeken, ancak kartını alamayan kadın müşteri, durumdan şüphelenip polisi aradı. Polis ekibinin yaptığı incelemede ATM’ye kurulan düzenek ortaya çıkarıldı.

Olay, hafta sonu meydana geldi. Bir kamu bankasının Cumhuriyet Alanı’nda bulunan ATM’sinden para çekmek isteyen bir vatandaş kartını kaptırdı. Hemen ardından işlem yapan bir kadın müşteri ise parasını çektikten sonra kartını alamayınca şüphelenerek ATM’nin kart yuvasını kontrol etti. İsmi açıklanmayan kadın, ATM’nin kart yuvasından şüphelenip polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, ATm\'de yaptıklmarı incelemede düzenek ortaya çıkarldı. Polis, düzeneği yerleştiren dolandırıcıların tespiti için çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar ve ATM’de bulunan kameraları incelemeye alan ekipler, bankanın genel merkezi ile de irtibat kurarak düzenek kurulduktan sonra işlem yapan müşterilerin hesaplarının dondurulmasını sağladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF