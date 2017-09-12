Kadın muhtar Alzheimer hastaları için çip istedi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldan bu yana Alzheimer hastaları için isim ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu bileklikler hazırlayan Turan Mahallesi Muhtarı Serpil Akçasakız, bu hastaların ıssız bir yerde kaybolmaları durumunda kullanılması için cilt altına çip yerleştirilebileceğini söyledi.

Nazilli\'nin tek kadın muhtarı Serpil Akçasakız, şehir içinde kaybolan Alzheimer hastaları için kırmızı ve mavi olmak üzere iki çeşit bileklik hazırlıyor. Evini kaybeden yaşlı hastaların ailelerine ulaşılmasını sağlayan bilekliklerde isim ve iletişim bilgilerinin bulunduğunu belirten Akçasakız, sadece kendi mahallesinde değil ülke genelinden arayanlara hiçbir ücret almadan bileklik gönderdiğini söyledi. Anne ve babasını 17 yaşında kaybettiğini anlatan Akçasakız, şöyle dedi:

\"Yaşlılarımızın beni aramalarından büyük mutluluk duyuyorum. Onlar benim hem annem, hem de babam oldu. Ben onlarla beraber büyüdüm, onların sayesinde kendimi yetiştirdim. Ben bu bileklikleri 3 yıl önce yaptırdım. Ninelerimizi, amcalarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu bilekliklere ad, soyad ve telefon numarası yazıyoruz. Ancak, bunlar dağlara, bahçelere gittiklerinde kayboldukları zaman ne olacak? Sağlık Bakanlığı\'ndan özellikle Alzheimer hastaları için çip uygulamasını başlatmalarını istiyorum. Alzheimerin yaşı yok. Hepimizin başına gelebilir.\"

Alzheimer hastalarının geçmişiyle yaşadığını hatırlatan Serpil Akçasakız, bu hastaların şehir içinde kaybolmaları halinde bileklik sayesinde bulunabileceklerini vurgularken, \"Sürekli geçmişleriyle yaşadıkları için çocukluğunda dağlık bölgelerde yaşayanlar dağlara gidiyor. O zaman yaşlılarımız kurda kuşa yem oluyorlar. Onları bulmamız imkansız oluyor. Teknoloji ilerledi. Alzheimer hastaları için deri altına küçük bir çip konulmasını istiyorum\" diye konuştu.

Muhtar Serpil Akçasakız, kendisini ziyaret eden Alzheimer hastası emekli öğretmen Fatma Burmaoğlu\'na da bileklik hediye etti.

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