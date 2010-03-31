‘Kadın müdür sopayla öğrencinin kolunu kırdı’

t24 - Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde, Şehit Erhan Çakmak İlköğretim Okulu'nun kadın müdürü E.Ç.'nin 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki S.K.'yi sopayla döverek ameliyatlı olan köprücük kemiğini ve kolunu kırdığı iddia edildi.



İddiaya göre olay dün meydana geldi. Şehit Erhan Çakmak İlköğretim Okulu’nda ders arasında 8- C sınıfı öğrencisi S.K., sıra arkadaşının kalem kutusunu şakalaşmak amacıyla alınca iki öğrenci arasında tartışma başladı. Bu sırada elinde sopayla sınıfa giren Okul Müdürü E.Ç. önce sınıfın camlarına çıkmış olan 4 öğrenciye, ardından S.K.'ye sopayla vurdu. Müdürün koridora kaçan öğrenciyi yakalayarak burada da dövdüğü iddia edildi. Bunun üzerine S.K. okuldan kaçarak eve geldi. Çocuğun durumu evdekilere anlatması üzerine baba B.K., müdür hakkında Gelendost Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.



S.K.'nın babası B.K., oğlunun 10 ay önce düşme sonucu sol köprücük kemiğinin kırıldığını ve Isparta Devlet Hastanesi’nde geçirdiği operasyon ile koluna ince bir çivi takıldığını belirtti. Çocuğun kolunu tutmasına rağmen müdür E.Ç.'nin sopayla vurmaya devam ettiğini anlattığını iddia eden baba B.K., “Çocuğum okuldan kaçarak daha fazla dayak yemekten kurtulmuş. Bana geldi ve hemen hastaneye götürdüm. Daha önce ameliyat olan kemiğin yeniden kırıldığı ve kol kemiğinde de ayrıca bir kırık olduğu tespit edildi. Adli olay olunca rapor emniyete verildi. Ben ve diğer dayak yiyen çocukların aileleri okul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.





‘Birşey söylemeden vurmaya başladı’



Dayak sonucu köprücük kemiği ve kolu kırıldığı iddia edilen S.K. ise şunları anlattı: “Müdürümüz bana hiçbir şey söylemeden direkt sopayla vurmaya başladı. Sopayı kollarıma vurunca daha önce ameliyat olan köprücük kemiğimi sağ elimle kapatarak korumaya çalıştım. Elime sopa geldi ve koridora kaçtım. Beni orada da yakaladı ve vurmaya devam etti. Durmayacağını anlayınca korkup eve kaçtım. Sonra babam beni hastaneye götürdü. Oradan Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildim. Sol kol kemiğimde ve köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Solak olduğum için de şimdi hem yazı yazmada hem de diğer işlerde zorlanıyorum.” Gelendost Kaymakamı Ferhat Peşin ise ilçede böyle bir olayın olduğu duyumunu aldıklarını, olayın adli mercilere taşındığını ancak kendilerine henüz bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Peşin, dayak olayı varsa idari soruşturma açılabileceğini söyledi.







