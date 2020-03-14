Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleri için 'teşhir' diyen MHP'li belediye başkanı partiden ihraç edildi

Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleri ile ilgili sosyal medyadan yaptığı cinsiyetçi paylaşımdan sonra disiplin kuruluna sevkedilen Düzce-Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, MHP'den ihraç edildi.

Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleri ile "Açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" sözlerinin ardından MHP Düzce İl Teşkilatı tarafından ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.

Düzce MHP teşkilatında disiplin kurulu olmayışı nedeni ile MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Şahin, 3 Mart 2020'de savunmasını yaptı.

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu oy birliği ile Başkan Birol Şahin’i partiden ihraç etti.

‘MHP'den ihraç edilmem benim için onurdu"

Birol Şahin ihraç edildiğini sosyal medya hesabından duyurarak “Allah’u Teala’nın tesettürle ilgili bir ayetini paylaştığımdan dolayı MHP’den ihraç edilmem benim için bir onurdur, bir şereftir, benim için büyük bir belgedir. Beni ihraç edenler Allah’a ve halka nasıl hesap verirler onu bilemiyorum. Kararı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz belediye başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Allah bizimledir, halkımızın desteği yanımızdadır. Bizim bir davamız var, bu dava uğruna canımızı bile feda ederiz” dedi.

Birol Şahin, Almanya’yı yenerek Japonya’daki olimpiyata katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı için “Açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” ifadelerini kullanmıştı.

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