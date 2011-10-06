T24 LogoT24 Logo
Politika

Kadın milletvekillerine pantolon vizesi

Anayasa Komisyonu’nda kadın milletvekillerine, pantolon giymelerinin yolunu açtı.

06 Ekim 2011 03:00

T24- Anayasa Komisyonu’nda kadın milletvekillerine,  pantolon giymelerinin yolunu açtı. İç tüzüğün kılık kıyafeti düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, kadın milletvekilleri Genel Kurul Salonu’na pantolonla girebilecek.  Anlam bütünlüğü açısından önergeyle  yeniden düzenlen madde de, “ Genel Kurul Salonu’nda  yer alan erkek milletvekilleri , Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer;  kadınlar ise tayyör veya ceket ve pantolon giyer” dendi. Düzenlemenin gelecek hafta  TBMM Genel   Kurulu’ndan geçmesi bekleniyor.   

Şafak Pavey gelmedi


Basın ve kameraların yoğun ilgisi altında toplanan Anayasa Komisyonu’na,  protez bacağı açıkta kaldığı için pantolon düzenlemesine neden olan CHP’li Şafak Pavey  gelmedi.  Pavey’in  komisyon üyesi olmamasına rağmen  düzenleme görüşmelerine  gelebileceği tahmin edilmişti.  Kulislere,   Pavey’in  erken saatte programı olduğu bilgisi düştü.

Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu,  kısa bir girişin ardından önerge sahiplerine söz vermek istedi.  AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül,  toplantıya gelmeyince ilk konuşmacı CHP’li Atilla Kart, ardından MHP Genel başkan Yardımcısı Faruk Bal oldu. İki erkek milletvekilinin ardından kendisine yer bulan AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan,  düzenleme için “ Hayırlı olsun” dedi.  Bir çok erkek milletvekilinin ardından söz alan AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu,  Komisyon Başkanı Burhan Kuzu’ya,  “ Yine her zaman olduğu gibi erkekler burada son sözü söylediler.  Oysa ilk söz isteyenlerdenim. Ama bana söz vermediniz” dedi.


Negatif ayrımcılık çıkışı


Kuzu,  Türkmenoğlu’nun bu çıkışına, komisyonun işleyişi ile yanıt verdi.  Sözlerinden geri adım atmayan Türkmenoğlu , “ Sayın başkan Biz, Anayasa’ya ‘pozitif ayrımcılık’ hükmü koyduk.  Ama siz Negatif ayrımcılık yapıyorsunuz”.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24