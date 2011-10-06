Kadın milletvekillerine pantolon vizesi

T24- Anayasa Komisyonu’nda kadın milletvekillerine, pantolon giymelerinin yolunu açtı. İç tüzüğün kılık kıyafeti düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, kadın milletvekilleri Genel Kurul Salonu’na pantolonla girebilecek. Anlam bütünlüğü açısından önergeyle yeniden düzenlen madde de, “ Genel Kurul Salonu’nda yer alan erkek milletvekilleri , Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer; kadınlar ise tayyör veya ceket ve pantolon giyer” dendi. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi bekleniyor.



Şafak Pavey gelmedi





Basın ve kameraların yoğun ilgisi altında toplanan Anayasa Komisyonu’na, protez bacağı açıkta kaldığı için pantolon düzenlemesine neden olan CHP’li Şafak Pavey gelmedi. Pavey’in komisyon üyesi olmamasına rağmen düzenleme görüşmelerine gelebileceği tahmin edilmişti. Kulislere, Pavey’in erken saatte programı olduğu bilgisi düştü.

Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, kısa bir girişin ardından önerge sahiplerine söz vermek istedi. AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, toplantıya gelmeyince ilk konuşmacı CHP’li Atilla Kart, ardından MHP Genel başkan Yardımcısı Faruk Bal oldu. İki erkek milletvekilinin ardından kendisine yer bulan AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, düzenleme için “ Hayırlı olsun” dedi. Bir çok erkek milletvekilinin ardından söz alan AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Komisyon Başkanı Burhan Kuzu’ya, “ Yine her zaman olduğu gibi erkekler burada son sözü söylediler. Oysa ilk söz isteyenlerdenim. Ama bana söz vermediniz” dedi.





Negatif ayrımcılık çıkışı





Kuzu, Türkmenoğlu’nun bu çıkışına, komisyonun işleyişi ile yanıt verdi. Sözlerinden geri adım atmayan Türkmenoğlu , “ Sayın başkan Biz, Anayasa’ya ‘pozitif ayrımcılık’ hükmü koyduk. Ama siz Negatif ayrımcılık yapıyorsunuz”.