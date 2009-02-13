Kadın milletvekillerine pantolon özgürlüğü

Kadın milletvekilleri yıllardır verdikleri, “tayyör” yerine “pantolon” giyme mücadelesinde nihayet başarılı oldu



TBMM yeni içtüzüğünde yapılan değişiklikle kadın milletvekillerine “pantolon” serbestisi getirildi. Taslak içtüzüğün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Meclis’te “sadece tayyör” devri kapanmış olacak.



AKP, CHP, MHP ve DTP temsilcilerinden oluşan İçtüzük Uzlaşma Komisyonu’nun, hazırladığı yeni içtüzük taslağı önümüzdeki hafta siyasi parti liderlerine sunulacak. Bu çerçevede kadın milletvekilleri, yıllardır mücadele ettiği “pantolon” özgürlüğüne yeni içtüzükle kavuşacak. Uzlaşma Komisyonu’nda tüm partiler kadın milletvekillerinin etek-tayyörle birlikte pantolon giymesi konusunda uzlaşmaya vardı.



Görüşmeler sırasında geçmişte yaşanan endişeleri hatırlatarak, düzenlemenin yeniden “türban” tartışması başlatabileceği uyarısında bulunan CHP’li Ali Topuz, diğer üyelerce ikna edildi.

