-KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISINDA "HEDEF 275" ANTALYA (A.A) - 06.12.2010 - Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Siyaset Grubu Sözcüsü Uğur Karaca, TBMM'deki kadın üye sayısını artırmak amacıyla ''Hedef 275'' adlı proje başlattıklarını bildirdi. Uğur Karaca, Antalya Kent Konseyinde düzenlenen basın toplantısında, meclisteki kadın milletvekili sayısını 48 olduğunu hatırlatarak, proje ile bu sayıyı 275'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin nüfusuna, geçmişine ve güzelliklerine ortak olan kadınların ülke yönetimine de ortak olma zamanının geldiğini kaydeden Karaca, kadınların mecliste yeterli sayıda temsil edilmesiyle topluma kadın bakış açısının her yönüyle yansıyacağını belirtti. Türkiye'de ataerkil anlayış ile kadının meclis dışında kalmasının normal ve kabul edilebilir gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Karaca, ''Kadınların siyasal karar mekanizmalarında yer alma sayıları kadar, kadın çıkarlarının ne kadar temsil edildiği de önemlidir. Kadın hareketi kendi içinde güç birliği oluşturmadığı ve siyasi partileri etkileyemediği sürece kadın sorunlarıyla ilgili politik bir gündem oluşturulamayacağı kesindir'' dedi. Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için kadınların mecliste ciddi sayılarla var olması gerektiğini vurgulayan Karaca, şöyle konuştu: ''Anayasanın eşitlik koşullarına, Antalya'nın çağdaşlık iddialarına yakışır bir tablo çizmek ve bunu kararlılıkla inşa etmek istiyoruz. Antalya'nın nüfusunun yüzde 51'i artık sadece seçmek değil, seçilmek de istiyor. Bu nedenle 'Hedef 275' projesi kapsamında Antalya Kadın Gücü Birleşimini oluşturduk. Antalya Kadın Gücü Birleşimi, kadın aday adayı sayısını artırmak, desteklemek ve siyasi partilere baskı yaparak kadınların seçilebilir sıralarda yer almasını sağlamak için bir dizi eylem yapacaktır.''